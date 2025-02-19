الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة بيلينجهام

وتم تصنيف تصريحات بيلينجهام تجاه الحكم مونويرا مونتيرو على أنها "تقليل من الاحترام" وليس "إهانة أو سب صريح"، وتم إيقافه مباراتين.وتجنب اللاعب الدولي الإنجليزي أشد كانت ستصل إلى ما بين 4 و12 مباراة.وذكرت صحيفة ماركا: "جاء في تقرير الحكم أن بيلينجهام قال عبارة نابية، مما أدى إلى طرده في الدقيقة 40 من المباراة".بعد المباراة، دافع بيلينجهام عن نفسه مؤكدا أن ما حدث مجرد سوء فهم.وأضافت "ماركا" أن سيقدم طلبا إلى الاستئناف لإلغاء العقوبة أو تخفيفها.وسيغيب بيلينجهام عن مباراتي جيرونا (في سانتياجو برنابيو) وريال بيتيس (خارج الديار).