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الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة بيلينجهام
رياضة
2025-02-19 | 08:32
1,111 مشاهدة
أعلنت
لجنة
المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن
عقوبة
نجم
ريال
مدريد، جود بيلينجهام، بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة ضد أوساسونا في الجولة الماضية (24) من الليجا.
وتم تصنيف تصريحات بيلينجهام تجاه الحكم مونويرا مونتيرو على أنها "تقليل من الاحترام" وليس "إهانة أو سب صريح"، وتم إيقافه مباراتين.
وتجنب اللاعب الدولي الإنجليزي
عقوبة
أشد كانت ستصل إلى ما بين 4 و12 مباراة.
وذكرت صحيفة ماركا: "جاء في تقرير الحكم أن بيلينجهام قال عبارة نابية، مما أدى إلى طرده في الدقيقة 40 من المباراة".
بعد المباراة، دافع بيلينجهام عن نفسه مؤكدا أن ما حدث مجرد سوء فهم.
وأضافت "ماركا" أن
ريال
مدريد
سيقدم طلبا إلى
لجنة
الاستئناف لإلغاء العقوبة أو تخفيفها.
وسيغيب بيلينجهام عن مباراتي جيرونا (في سانتياجو برنابيو) وريال بيتيس (خارج الديار).
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