انتكاسة قانونية.. قضية اللاعب البرازيلي داني ألفيس تعود مجددا

نيوز – رياضة



كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الخميس، أن قضية اللاعب البرازيلي داني ألفيس بشأن اتهامه بالتحرش داخل ملهى ليلي، قد طفت على السطح من جديد.







وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الإسباني قد وضع مدافع نادي برشلونة السابق تحت الأنظار، مؤكدة أن العليا للعدل في كتالونيا رفضت طلب دفاع اللاعب البرازيلي بإجراء تقييم نفسي جديد للضحية.



وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الكتالونية رفضت أيضًا قبول تقرير جديد أعده الدفاع، بشأن بصمات الأصابع التي عثر عليها قسم "موسوس ديسكوادرا"، الشرطة المدنية الكتالونية، في المراحيض التي وقع فيها الاعتداء الجنسي.



وأكدت الصحيفة القريبة من النادي الكتالوني، أن الطلب الوحيد الذي قبله هو الأدلة الوثائقية المتعلقة بالمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام أثناء التحقيق في القضية، التي لم يتم الكشف عن أي معلومات بشأنها.



تفرض قيوداً جديدة على ألفيس

وأوضحت الصحيفة، بأنه تم مصادرة جوازي سفر داني ألفيس البرازيلي والإسباني، وتم منعه من مغادرة البلاد، حيث إن مطالب اللاعب بالمثول أمام كل أسبوع، ومن الواضح أنه تم إصدار أمر تقييدي وحظر التواصل مع الضحية، بالإضافة إلى أن الأمر قد يصل لسجن اللاعب مرة أخرى. وتورط داني ألفيس خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022 في فضيحة أخلاقية تسببت في اعتقاله ودخوله السجن، والحكم عليه بـ 4 أعوام ونصف، قبل أن يخرج من السجن بكفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار).وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الإسباني قد وضع مدافع نادي برشلونة السابق تحت الأنظار، مؤكدة أن العليا للعدل في كتالونيا رفضت طلب دفاع اللاعب البرازيلي بإجراء تقييم نفسي جديد للضحية.وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الكتالونية رفضت أيضًا قبول تقرير جديد أعده الدفاع، بشأن بصمات الأصابع التي عثر عليها قسم "موسوس ديسكوادرا"، الشرطة المدنية الكتالونية، في المراحيض التي وقع فيها الاعتداء الجنسي.وأكدت الصحيفة القريبة من النادي الكتالوني، أن الطلب الوحيد الذي قبله هو الأدلة الوثائقية المتعلقة بالمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام أثناء التحقيق في القضية، التي لم يتم الكشف عن أي معلومات بشأنها.وأوضحت الصحيفة، بأنه تم مصادرة جوازي سفر داني ألفيس البرازيلي والإسباني، وتم منعه من مغادرة البلاد، حيث إن مطالب اللاعب بالمثول أمام كل أسبوع، ومن الواضح أنه تم إصدار أمر تقييدي وحظر التواصل مع الضحية، بالإضافة إلى أن الأمر قد يصل لسجن اللاعب مرة أخرى.

وكانت في برشلونة قد وافقت في وقت سابق من العام الماضي على خروج البرازيلي من السجن، مع التمتع بجوازه البرازيلي والإسباني، ولكن عودة القضية على السطح من جديد، كلف اللاعب التقييد من جديد.



ويعتبر البرازيلي أحد أعظم المدافعين في العالم، حيث يعتبر ثاني اللاعبين الأكثر فوزاً بالألقاب بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفوزه بـ43 لقبًا خلال مسيرته الناجحة، في حين كانت ذروة مسيرته بقميص برشلونة بين عامي 2008 و2016 عندما فاز بـ23 لقبًا، وانضم في يونيو/حزيران 2022 إلى فريق بوماس أونام المكسيكي الذي فضّل فسخ عقده معه بعد وقت قصير من اعتقاله.