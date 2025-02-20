اتلتيكو يفاوض برشلونة لحسم مصير لينجليت

وكشف مراسل صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي أتلتيكو يريد الاحتفاظ بالمدافع الفرنسي كليمنت لينجليت في الموسم المقبل.وأضاف أن النادي المدريدي بصدد بدء مفاوضات مع برشلونة لضم لينجليت بعدما قدم اللاعب الفرنسي أداء جيدا مع الروخيبلانكوس هذا الموسم.وأشار إلى أن برشلونة اشترط الحصول على 10 ملايين يورو مقابل الاستغناء نهائيا عن اللاعب.واستدرك: "لكن أتلتيكو يريد ضم اللاعب الفرنسي بمبلغ أقل ومن ثم سيتفاوض مع برشلونة لتحقيق ذلك".ويلعب لينجليت معارا من برشلونة إلى أتلتيكو حتى نهاية الموسم الجاري.وانضم اللاعب صاحب ال(29 عاما) لبرشلونة في صيف 2018 قادما من إشبيلية، ثم أعاره 3 إلى هوتسبير وأستون فيلا، وأخيرا أتلتيكو .