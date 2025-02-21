برشلونة يتقدم على ريال مدريد في سباق الإيرادات الاوروبية

نيوز – رياضة

تتصدر الأندية الأوروبية الكبرى سباق العوائد المالية في دوري أبطال أوروبا، حيث يعد ريال مدريد وبرشلونة من أبرز المستفيدين من النظام المالي الجديد للبطولة.

وبعد تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 على حساب مانشستر سيتي، أضاف النادي الملكي 11 مليون يورو إلى رصيده، ليصل إجمالي عوائده في حتى الآن إلى 49.7 مليون يورو، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع تقدم الفريق في الأدوار المقبلة.

وحقق ريال مدريد 18.62 مليون يورو مقابل مشاركته في الدور الأول من البطولة، بالإضافة إلى 10.5 مليون يورو تحقيق 5 انتصارات في مرحلة المجموعات. كما حصل على 7.58 مليون يورو لتصدره مجموعته، ومليون يورو إضافي لوجوده بين المراكز من التاسع إلى السادس عشر، ومليون آخر لعبوره إلى "الملحق"، و11 مليون يورو إضافية لتأهله إلى دور الـ16.

ويكافأ التأهل إلى ربع النهائي بمبلغ 12.5 مليون يورو، بينما يحصل الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي على 15 مليون يورو لكل فريق، و18.5 مليون يورو للفريقين اللذين يصلان إلى المباراة النهائية، المقررة في 31 مايو على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

كما سيحصل الفائز باللقب على 6.5 مليون يورو إضافية، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو مقابل المشاركة في كأس السوبر الأوروبي.

ويتوقع أن يتجاوز ريال مدريد حاجز الـ100 مليون يورو في حال فوزه باللقب، وهو ما حققه النادي في المواسم الثلاثة الأخيرة.

فعلى سبيل المثال، في موسم 2021-22، بلغت عوائد الريال 133.709 مليون يورو.

وكانت آخر مرة بقى فيها النادي تحت هذا الحاجز في موسم 2019-20، عندما حقق 80.848 مليون يورو بعد إقصائه من دور الـ16.

في النسخة الحالية من البطولة، يحتل ريال مدريد المركز العاشر في قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات، حيث يتصدر ليفربول القائمة برصيد 56.8 مليون يورو، يليه برشلونة (55.1 مليون يورو)، ثم أرسنال وإنتر ميلان (54.8 مليون يورو لكل منهما)، وأتلتيكو مدريد (53.5 مليون يورو)، وباير ليفركوزن (52.1 مليون يورو)، وليل (51.6 مليون يورو)، وأستون فيلا (51.2 مليون يورو)، وبوروسيا دورتموند (50 مليون يورو).