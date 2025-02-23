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ما هي مكاسب منتخب شباب العراق بعد الإخفاق الآسيوي؟

رياضة

2025-02-23 | 02:20
ما هي مكاسب منتخب شباب العراق بعد الإخفاق الآسيوي؟
1,645 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حقق منتخب العراق للشباب أربعة مكاسب رغم خروجه من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما في الصين، بعد وصوله إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وخسر منتخب العراق للشباب بنتيجة 3-2 أمام نظيره الأسترالي في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس السبت، لينتهي حلم ليوث الرافدين عند هذا الحد ويفشلون في التأهل إلى كأس العالم.

ورغم هذه الخسارة، حقق منتخب شباب العراق أربعة مكاسب له في بطولة آسيا للشباب تحت 20 عاما، أهمها أنه سيرفد منتخبات العراق بلاعبين مهمين وأمور أخرى.

نجوم المستقبل
بكل تأكيد نجح منتخب العراق بكسب مجموعة من اللاعبين الموهوبين للمستقبل ومن بينهم مصطفى قابيل وعلي مخلد ومسلم موسى وليث ضياء وغيرهم.

الفريق العراقي الحالي بقيادة المدرب عماد محمد، سيكون رافدا مهما للمنتخبات العراقية، تماما كما حدث مع منتخب الشباب السابق، حين رفد أسود الرافدين باللاعبين الذين أصبحوا اليوم من ضمن الأوراق المهمة جدا لمدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس.

علي جاسم جديد
نجم منتخب العراق للشباب أموري فيصل، سيكون علي جاسم الجديد للمنتخبات العراقية، نظرا لتشابه ظروفه مع جاسم وأيضا للعبه مع فريق الكهرباء وهو ذات فريق نجم أسود الرافدين.

أموري فيصل (19 عاما) سجل هدفين في أربع مباريات خاضها مع منتخب شباب العراق في كأس آسيا وكان من بينها مباراة لعب فيها كبديل أمام كوريا الشمالية وكذلك قدم اللاعب مهارات وتمريرات مميزة جدا، جعلته تحت أنظار المراقبين والكشافين في هذه البطولة.
 
الأسلوب الإسباني
لن يجد مدرب المنتخب العراقي الأول، الإسباني خيسوس كاساس، أي صعوبة في الزج بلاعبي منتخب العراق للشباب بالمنتخب الأول في المرحلة المقبلة.

لاعبو العراق أثبتوا خلال أربع مباريات بأنهم يجيدون اللعب وفق الأسلوب الإسباني المعتمد على التمريرات القصيرة والسريعة "تيكي تاكا"، فضلا عن مواجهة متغيرات المباريات وتغيير طريقة اللعب في حال تطلب الأمر ذلك.

الخبرة الدولية
بكل تأكيد اكتسب لاعبو منتخب شباب العراق الخبرة الدولية الكافية، بعدما لعبوا مع مختلف المدارس في الكرة الآسيوية مثل السعودية والأردن وكوريا الشمالية وأستراليا.

وستكون خطة الاتحاد العراقي، الزج بعدد كبير من لاعبي ليوث الرافدين في المنتخب العراقي الأول وهنا أيضا ستكون هناك ميزة لدى اللاعبين بأنهم جاهزون لخوض المباريات الدولية مع المنتخب الأول في حال أراد كاساس منحهم الفرصة.

وكان منتخب العراق للشباب، قد تأهل كوصيف للمجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 20 عاما بعدما حصد 5 نقاط من فوز على السعودية وتعادلين أمام كوريا الشمالية والأردن.
 
المصدر: winwin.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مكاسب منتخب شباب العراق

الإخفاق الآسيوي

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