ما هي مكاسب منتخب شباب العراق بعد الإخفاق الآسيوي؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال "الذبابة".. من هو أخطر مطلوب للأمن الفرنسي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517374-638758923626763737.jpg
ما هي مكاسب منتخب شباب العراق بعد الإخفاق الآسيوي؟
رياضة
2025-02-23 | 02:20
1,645 مشاهدة
السومرية
نيوز – رياضة
حقق منتخب
العراق
للشباب أربعة مكاسب رغم خروجه من
بطولة
كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما في الصين، بعد وصوله إلى منافسات الدور ربع النهائي من
البطولة
.
وخسر منتخب
العراق
للشباب بنتيجة 3-2 أمام نظيره الأسترالي في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس السبت، لينتهي حلم ليوث الرافدين عند هذا الحد ويفشلون في التأهل إلى كأس العالم.
ورغم هذه الخسارة، حقق منتخب شباب
العراق
أربعة مكاسب له في
بطولة
آسيا للشباب تحت 20 عاما، أهمها أنه سيرفد منتخبات
العراق
بلاعبين مهمين وأمور أخرى.
نجوم المستقبل
بكل تأكيد نجح منتخب
العراق
بكسب مجموعة من اللاعبين الموهوبين للمستقبل ومن بينهم مصطفى قابيل وعلي مخلد ومسلم
موسى
وليث ضياء وغيرهم.
الفريق
العراقي
الحالي بقيادة المدرب عماد محمد، سيكون رافدا مهما للمنتخبات العراقية، تماما كما حدث مع منتخب الشباب السابق، حين رفد أسود الرافدين باللاعبين الذين أصبحوا اليوم من ضمن الأوراق المهمة جدا لمدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس.
علي جاسم جديد
نجم منتخب
العراق
للشباب أموري فيصل، سيكون علي جاسم الجديد للمنتخبات العراقية، نظرا لتشابه ظروفه مع جاسم وأيضا للعبه مع فريق الكهرباء وهو ذات فريق نجم أسود الرافدين.
أموري فيصل (19 عاما) سجل هدفين في أربع مباريات خاضها مع منتخب شباب
العراق
في كأس آسيا وكان من بينها مباراة لعب فيها كبديل أمام كوريا الشمالية وكذلك قدم اللاعب مهارات وتمريرات مميزة جدا، جعلته تحت أنظار المراقبين والكشافين في هذه
البطولة
.
الأسلوب الإسباني
لن يجد مدرب المنتخب
العراقي
الأول، الإسباني خيسوس كاساس، أي صعوبة في الزج بلاعبي منتخب
العراق
للشباب بالمنتخب الأول في المرحلة المقبلة.
لاعبو
العراق
أثبتوا خلال أربع مباريات بأنهم يجيدون اللعب وفق الأسلوب الإسباني المعتمد على التمريرات القصيرة والسريعة "تيكي تاكا"، فضلا عن مواجهة متغيرات المباريات وتغيير طريقة اللعب في حال تطلب الأمر ذلك.
الخبرة الدولية
بكل تأكيد اكتسب لاعبو منتخب شباب
العراق
الخبرة الدولية الكافية، بعدما لعبوا مع مختلف المدارس في الكرة الآسيوية مثل السعودية والأردن وكوريا الشمالية وأستراليا.
وستكون خطة الاتحاد العراقي، الزج بعدد كبير من لاعبي ليوث الرافدين في المنتخب
العراقي
الأول وهنا أيضا ستكون هناك ميزة لدى اللاعبين بأنهم جاهزون لخوض المباريات الدولية مع المنتخب الأول في حال أراد كاساس منحهم الفرصة.
وكان منتخب
العراق
للشباب، قد تأهل كوصيف للمجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 20 عاما بعدما حصد 5 نقاط من فوز على السعودية وتعادلين أمام كوريا الشمالية والأردن.
المصدر:
winwin.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
منتخب الشباب يقدم استئنافاً لدى الآسيوي بخصوص البطاقة الحمراء للاعب علي مخلد
13:09 | 2025-02-16
منتخب شباب العراق بالطقم الأبيض في مواجهة أستراليا غداً
03:46 | 2025-02-21
منتخب شباب العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا
03:57 | 2025-02-19
حسابات تأهل منتخب شباب العراق لدور ربع النهائي لبطولة آسيا
05:22 | 2025-02-18
مكاسب منتخب شباب العراق
الإخفاق الآسيوي
+A
-A
اخترنا لك
ريال مدريد يستضيف جيرونا في الدوري الاسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة
04:55 | 2025-02-23
البحث عن بطاقة التأهل.. منتخب العراق للقدامى يواجه نظيره البحريني اليوم
04:25 | 2025-02-23
الجدل حول مباراة العراق وفلسطين يعود من جديد.. ما المستجدات؟
04:00 | 2025-02-23
برشلونة يتفق مع نجمه على التجديد
12:16 | 2025-02-22
صلاح يزاحم ميسي على عرشه.. رقم تاريخي
10:27 | 2025-02-22
العراق يهزم اليمن ضمن بطولة الخليج لقدامى اللاعبين
09:50 | 2025-02-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام يوم غد الاحد
محليات
25.29%
05:55 | 2025-02-22
المحافظات التي عطلت الدوام يوم غد الاحد
05:55 | 2025-02-22
السومرية تنشر قائمة بالمحافظات المعطلة غداً.. ماذا عن بغداد؟
محليات
19.67%
11:08 | 2025-02-22
السومرية تنشر قائمة بالمحافظات المعطلة غداً.. ماذا عن بغداد؟
11:08 | 2025-02-22
العراق يهزم اليمن ضمن بطولة الخليج لقدامى اللاعبين
رياضة
17.92%
09:50 | 2025-02-22
العراق يهزم اليمن ضمن بطولة الخليج لقدامى اللاعبين
09:50 | 2025-02-22
تفاصيل جديدة عن طقس العراق.. 13 محافظة بين الامطار والثلوج: احذروا هذه الليلة
محليات
17.17%
04:02 | 2025-02-22
تفاصيل جديدة عن طقس العراق.. 13 محافظة بين الامطار والثلوج: احذروا هذه الليلة
04:02 | 2025-02-22
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد
دوليات
10.32%
05:00 | 2025-02-22
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد
05:00 | 2025-02-22
عطلة في هذه المحافظة غداً
محليات
9.62%
06:56 | 2025-02-22
عطلة في هذه المحافظة غداً
06:56 | 2025-02-22
المزيد
إستفتاء
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
شركة الهرم الدولي: واجهةٌ للفساد في العراق!
05:30 | 2025-02-23
جريمة بشعة تهزّ مدينة الصدر والاسباب مجهولة!
04:00 | 2025-02-23
بغصّة وألم.. أهالي الموصل يتسلمون رفات أحبائهم ضحايا "داعش" الارهابي
03:00 | 2025-02-23
جداول موازنة 2025 في العراق "مكانَك راوِح" والسبب.. تعديلات المادّة 12
02:00 | 2025-02-23
مواطنون يتجمعون في البصرة للمطالبة بإعلان الاحد عطلة
15:51 | 2025-02-22
مزارع في البصرة يحرق مستمسكاته بسبب أسعار الطماطم
14:00 | 2025-02-22
بعد واقع تربوي مترد في البصرة.. طفل يناشد المحافظ لإنشاء مدرسة في منطقته والاخير يتهكم ضاحكا
09:34 | 2025-02-22
شاهد.. اسير اسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلي كتائب القسام
06:39 | 2025-02-22
الحسان: السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار
02:12 | 2025-02-22
اهالي النجف يشكون من الأمراض التنفسية بسبب معامل الاسمنت!
01:37 | 2025-02-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.