البحث عن بطاقة التأهل.. منتخب العراق للقدامى يواجه نظيره البحريني اليوم

نيوز – رياضة



يبحث منتخب للقدامى، اليوم الاحد، عن بطاقة التأهل لنصف نهائي الخليج لقدامى اللاعبين عندما يواجه نظيره البحريني.

وكان المنتخب فاز أمس السبت، على فريق اليمن في أولى مواجهاته بالبطولة بهدف دون رد.



وتشارك في النسخة الأولى من 8 منتخبات خليجية، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات العراق، السعودية، البحرين، واليمن.



وتقرر أن تلعب مباراتي نصف النهائي يوم 25 شباط/ فبراير على أن تقام المباراة النهائية في اليوم التالي 26 من نفس الشهر.



كما تقرر أن تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط، في إطار منافسات التي تعد الأولى من نوعها لمنتخبات قدامى اللاعبين في منطقة الخليج .