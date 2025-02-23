قبيل قمة مانشستر سيتي وليفربول.. صلاح يكشف طبيعة علاقته بمرموش

وشدد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وليفربول، على علاقته القوية بمرموش وآماله في ازدهار المزيد من اللاعبين المصريين في أوروبا.وقال صاحب الـ32 عاما في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس ألمانيا" قبل مباراة عن مرموش: "إنه مثل شقيقي الصغير. أبلغته أنني متاح دائما إذا احتاج إلى أي شيء. كتبنا لبعضنا البعض عدة مرات، ونتحدث دائما عندما نكون معا في المنتخب الوطني، وعلاقتنا جيدة".وفي رده على سؤال بشأن سعادته بالخطوة الكبيرة لمرموش بانتقاله إلى مان سيتي، قال صلاح: "نعم بالطبع. نأمل أن نرى قريبا العديد من اللاعبين المصريين يلعبون في البطولات الكبرى بأوروبا".وأوضح: "لدينا ثقافتنا والعديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم اللعب في أعلى المستويات، لكننا بحاجة فقط لتغيير عقلية بعض الأمور والتكيف مع الثقافة الأوروبية، لأنها مختلفة تماما عن ثقافتنا. أنا سعيد للغاية لصالح عمر، وأتمنى أن ينضم لنا المزيد من اللاعبين المصريين في المستقبل".ويدخل مباراة اليوم وهو متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 17 نقطة عن سيتي الرابع.وقد انضم مرموش (26 عاما) إلى سيتي في يناير الماضي قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل نحو 70 مليون يورو مع إضافات أخرى.وسجل مرموش ثلاثية في آخر مباراة لمانشستر سيتي في الدوري، حيث سحق "السيتي" ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة في نهاية الأسبوع الماضي.