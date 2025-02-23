مصاب بالسرطان.. لاعب مصري يشتكي تجاهله وتامر حسني يتدخل

الفنان تامر حسني يعلن أنه سيتكفل مادياً بعلاج لاعب الزمالك ابراهيم شيكا 🔝♥️👏👏 pic.twitter.com/vn9b3s8xgm
— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) February 23, 2025
الفنان تامر حسني يعلن أنه سيتكفل مادياً بعلاج لاعب الزمالك ابراهيم شيكا 🔝♥️👏👏 pic.twitter.com/vn9b3s8xgm
إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق مع زوجته ❤️
الزوجة هي سكن الزوج وجعلنا بينكم موده ورحمه ، ربنا يباركلك ويرضى عنك ويراضيكي يا بنت الاصول ويشفيلك ابراهيم ويعافيه 🤲🤲 pic.twitter.com/PpTto4FD0k
— 2️⃣𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🇦🇹Zamalek 🏹 Forever (@Ahmed_Z_F) February 22, 2025
إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق مع زوجته ❤️
الزوجة هي سكن الزوج وجعلنا بينكم موده ورحمه ، ربنا يباركلك ويرضى عنك ويراضيكي يا بنت الاصول ويشفيلك ابراهيم ويعافيه 🤲🤲 pic.twitter.com/PpTto4FD0k