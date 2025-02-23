مصاب بالسرطان.. لاعب مصري يشتكي تجاهله وتامر حسني يتدخل

يمر اللاعب شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، بأزمة صحية كبرى، بعد اكتشافه إصابته بمرض السرطان، وخضوعه للعلاج منذ أشهر.

اللاعب الذي زاره من قبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من أجل دعمه ومساندته، خرج ليشتكي من تجاهل الجميع له في محنته، وعدم وقوفهم إلى جواره وعلاجه على نفقة .



ذلك الأمر الذي تفاعل معه تامر حسني، بعدما نشر عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تصريحات اللاعب السابق، التي يتحدث فيها عن وضعه الحالي.

الفنان تامر يعلن أنه سيتكفل مادياً بعلاج لاعب الزمالك شيكا 🔝♥️👏👏 pic.twitter.com/vn9b3s8xgm — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) February 23, 2025



وعلق تامر على تلك التصريحات، مؤكدا للاعب أن وزير الرياضة محب للخير، ويدعم الجميع، مرجعا ما يحدث إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الوزير.



ليقدم تامر دعمه إلى اللاعب السابق على عدة مستويات، بعدما كتب قائلا "أنا هساعد معاك تاني إن صوتك يوصله.. يا دكتور أشرف يا حبيب الكل.. أتمنى ربنا يقدرك والكابتن تهتم بيه وبعلاجه".



ولم يتوقف دعم النجم الشهير عند هذا الحد، بل وعد بالتكفل باللاعب ماديا، بعدما كتب قائلا "يا يا حبيبي.. أنا جنبك بكل الدعم المادي اللي هتحتاجه.. وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالا.. وإن شاء الله الجهات المختصة في هتهم.. ببركة شهر رمضان يا رب.. ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".



أتى هذا الرد بعدما انشغل عشاق القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية بالحالة الصحية للاعب السابق الذي ظهر في مقطع فيديو شاركته زوجته هبة التركي، عبر حسابها على منصة تيك توك، بجسد نحيل وملامح مرهقة يظهر عليها آثار المرض. وعلق تامر على تلك التصريحات، مؤكدا للاعب أن وزير الرياضة محب للخير، ويدعم الجميع، مرجعا ما يحدث إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الوزير.ليقدم تامر دعمه إلى اللاعب السابق على عدة مستويات، بعدما كتب قائلا "أنا هساعد معاك تاني إن صوتك يوصله.. يا دكتور أشرف يا حبيب الكل.. أتمنى ربنا يقدرك والكابتن تهتم بيه وبعلاجه".ولم يتوقف دعم النجم الشهير عند هذا الحد، بل وعد بالتكفل باللاعب ماديا، بعدما كتب قائلا "يا يا حبيبي.. أنا جنبك بكل الدعم المادي اللي هتحتاجه.. وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالا.. وإن شاء الله الجهات المختصة في هتهم.. ببركة شهر رمضان يا رب.. ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".أتى هذا الرد بعدما انشغل عشاق القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية بالحالة الصحية للاعب السابق الذي ظهر في مقطع فيديو شاركته زوجته هبة التركي، عبر حسابها على منصة تيك توك، بجسد نحيل وملامح مرهقة يظهر عليها آثار المرض.