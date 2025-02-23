نابولي يفقد الصدارة ويتعرض لخسارة مؤثرة في الدوري الإيطالي

وتقدم كومو بهدف عكسي بعد مرور سبع دقائق من انطلاق المباراة، سجله مدافع عن طريق الخطأ في شباك فريقه.ورد بسرعة وفرض التعادل بعد عشر دقائق فقط عبر المهاجم الدولي الإيطالي جاكومو راسبادوري.لكن أصحاب الأرض تمكنوا من انتزاع هدف الفوز عبر الإسباني الشاب أساني دياو في الدقيقة 77.وأتاحت هذه الخسارة الفرصة لإنتر للاحتفاظ بصدارة الدوري الإيطالي، حيث يتصدر الترتيب برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الذي تراجع للمركز الثاني، وذلك بعد فوز "النيراتزوري" على جنوى بهدف سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.في المقابل، رفع كومو رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الـ13، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن إمبولي صاحب المركز 18، الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.