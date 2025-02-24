كيميتش يسيل لعاب الريال وثلاثة عمالقة

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إنتر ميلان انضم لسباق التعاقد مع كيميتش، في صفقة انتقال حر.ويسعى إنتر لعقد الصفقة بشكل مجاني، في حزيران المقبل، على شاكلة صفقات ماركوس تورام وأندريه أونانا وهاكان تشالهانوجلو.ومع ذلك سيواجه إنتر منافسة شرسة من جانب وباريس سان جيرمان، الراغبين كذلك في ضم كيميتش، وفقا للصحيفة .كما ارتبط اسم اللاعب الألماني بالانتقال إلى سيتي، وكذلك برشلونة الذي يشرف على تدريبه هانز فليك، مدربه السابق في بايرن ميونخ ومنتخب .