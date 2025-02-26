بركلات الترجيح.. السعودية تتخطّى كوريا الجنوبية وتعبر لنهائي كأس آسيا للشباب

ونجح الأخضر السعودي في حسم نتيجة المواجهة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح (3-2) بعد تعدله مع "الشمشون" الكوري من دون أهداف في المباراة.وسيكون المنتخب السعودي في نهائي كأس لكرة القدم للشباب، بانتظار الفائز من المباراة التي تجمع منتخبي أستراليا واليابان اليوم أيضا.وكان الأخضر قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للشباب، المقررة في تشيلي هذا العام، بعد بلوغه الدور ربع النهائي لكأس .وحجز المنتخب السعودي مقعدا له في نهائيات كأس العالم للشباب للمرة العاشرة في تاريخه.