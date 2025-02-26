أستراليا تتأهل الى نهائي كأس آسيا للشباب وتضرب موعدا مع السعودية

ووقع على ثنائية "الكنغر" الأسترالي كل من اللاعبين توريه وجايلان بيرمان في الدقيقتين (49، 67) على الترتيب.وضرب منتخب أستراليا موعدا في النهائي مع نظيره السعودي يوم السبت 1 اذار 2025.يذكر أن أربعة منتخبات ضمنت الوصول إلى نهائيات للشباب التي ستقام في تشيلي في وقت لاحق من هذا العام، وهي إضافة إلى وأستراليا كل من وكوريا الجنوبية.