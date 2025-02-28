عقوبة لريال مدريد إثر موقعة السيتي

كما تلقى أيضا، اليوم، غلق جزء من المدرجات، مع إيقاف التنفيذ.وذكر يويفا أن النادي الإسباني يمر بفترة اختبار لمدة عامين، وخلالها قد يتم إغلاق 500 مقعد، في إحدى المباريات المقبلة.ولم يتضح السلوك الذي قرر يويفا معاقبة عليه، خلال المباراة التي أقيمت على سانتياجو برنابيو، يوم 19 شباط الجاري.وفاز الميرينجي بلقاء الإياب (3/1)، ليصعد لدور ال16 متفوقا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (6/3)، بعد انتصاره ذهابا أيضا في إنجلترا (3-2).