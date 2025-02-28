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عقوبة لريال مدريد إثر موقعة السيتي

رياضة

2025-02-28 | 12:53
عقوبة لريال مدريد إثر موقعة السيتي
1,515 شوهد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، عن توقيع غرامة على ريال مدريد، قيمتها 30 ألف يورو (31200 دولار)، بسبب "سلوك تمييزي" غير محدد من جانب المشجعين، خلال مباراة الملكي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

كما تلقى الريال أيضا، اليوم، عقوبة غلق جزء من المدرجات، مع إيقاف التنفيذ.

وذكر يويفا أن النادي الإسباني يمر بفترة اختبار لمدة عامين، وخلالها قد يتم إغلاق 500 مقعد، في إحدى المباريات المقبلة.

ولم يتضح السلوك الذي قرر يويفا معاقبة الريال عليه، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 19 شباط الجاري.

وفاز الميرينجي بلقاء الإياب (3/1)، ليصعد لدور ال16 متفوقا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (6/3)، بعد انتصاره ذهابا أيضا في إنجلترا (3-2).
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الريال

السيتي

عقوبة

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