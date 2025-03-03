صلاح بالصدارة.. ترتيب الحذاء الذهبي 2025

وتمكن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من التقدم إلى المركز الثاني برصيد 21 هدفا، بعدما سجل هدفا لفريقه في الفوز الكبير على سوسيداد 4-0 كما تعادل معه كل من هاري كين (بايرن ميونخ) وماتيو ريتيغي (أتالانتا) بنفس الرصيد التهديفي لكنهما لم ينجحا في تعزيز أرقامهما خلال مباريات الجولة الأخيرة.وتعتمد جائزة الحذاء في أوروبا على عدد الأهداف المسجلة فقط في الدوريات الوطنية مع استثناء المسابقات الأخرى سواء الكؤوس المحلية أم القارية.وجاء ترتيب الحذاء الأوروبي، كالآتي:1- محمد صلاح (ليفربول) – 25 هدفا (50 نقطة)2- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 21 هدفا (42 نقطة)3- هاري كين (بايرن ميونخ) – 21 هدفا (42 نقطة)4- ماتيو ريتيغي (أتالانتا) – 21 هدفا (42 نقطة)5- إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدفا (40 نقطة)6- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) – 19 هدفا (38 نقطة)7- ميكا بيريث (موناكو/ستورم غراتس) – 21 هدفا (36.5 نقطة)8- عمر مرموش (مانشستر سيتي/آينتراخت فرانكفورت) – 18 هدفا (36 نقطة)9- كريس وود (نوتنغهام فورست) – 18 هدفا (36 نقطة)10- عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) – 18 هدفا (36 نقطة).