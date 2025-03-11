الشهر المقبل.. العراق يستضيف بطولة غرب آسيا بالشطرنج

وقال رئيس اتحاد الشطرنج، ظافر عبد الأمير، إن "البطولة ستشهد مشاركة منتخبات اليمن، البحرين، الإمـارات، قطر، السعودية، عمان، الكويت، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، وإيران فضلاً عن العراق".وأكد: "جاهزية محافظة لاستقبال المنتخبات وتوفير جميع المتطلبات اللوجستية والفنية لإنجاح البطولة التي ستكون فرصة كبيرة للاعبي ولاعبات لزيادة خبراتهم التنافسية واكتساب الكثير من المهارات خلال النزالات عبر مواجهة أبطال اللعبة على المستويين القاري والعربي".ورأى عبد الامير أن "هذه البطولة ستكون فرصة مهمة أخرى للعراق لإثبات قدرته على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز مكانته على خريطة الشطرنج الآسيوي والعربي والتي ستشهد إقامة دورة تحكيمية دولية على هامش البطولة، تحت إشراف الاتحاد القاري، وبإدارة محاضرين من لتعزيز قدرات حكامنا في إدارة البطولات الدولية".وبين أن "اتحاده يعمل بشكل مستمر على تطوير اللعبة، من خلال تنظيم البطولات المحلية واستضافة الفعاليات الدولية، إلى جانب تأهيل اللاعبين والمدربين والحكام فـي ظل الاهتمام المتزايد بنشر وتطوير رياضة الشطرنج محلياً ودولياً".