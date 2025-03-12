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اليوم.. دهوك يسعى لبلوغ نهائي أبطال الخليج أمام الاتفاق

رياضة

2025-03-12 | 04:00
اليوم.. دهوك يسعى لبلوغ نهائي أبطال الخليج أمام الاتفاق
315 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يطمح فريق دهوك إلى بلوغ نهائي دوري أبطال الخليج للأندية بكرة القدم، حينما يستضيف الاتفاق السعودي مساء اليوم لحساب إياب الدور نصف النهائي. وتغلب ممثل الكرة العراقية على الاتفاق بهدف من دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالدمام، ليضع القدم الأولى في ختام المسابقة، ولذلك فإنه سيلعب بخياري الفوز أو التعادل لضمان مقعده في النهائي.

ويسعى صقور الجبال للحفاظ على أسبقيته، والبناء على أداء الذهاب، على وجه التحديد التنظيم الدفاعي الذي ظهر به، فضلاً عن الوتيرة القتالية العالية التي يسعى للمواصلة عليها، من أجل الإطاحة بأحد الفرق المرشحة لإحراز اللقب، والمضي قدماً نحو تحقيق الإنجاز.

ونجح دهوك في التأهل إلى المربع الذهبي بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الأولى برصيد (9 نقاط) خلف النصر الإماراتي المتصدر بـ(14 نقطة)، بينما جاء ظفار العماني بالمركز الثالث وله (5 نقاط)، وتذيّل أهلي صنعاء اليمني القائمة بـ(4 نقاط).

وعلى الجانب الآخر يرفع الاتفاق شعار التعويض من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى نهائي المسابقة، وهو يعوّل على نجوم الفريق من المحليين والمحترفين على غرار الهولندي جورجينيو فينالدوم والإسباني الفارو ميدران والبرازيلي جواو كوستا ومواطنه فيتينهو والسعودي عبد الإله المالكي وغيرهم.

وسيفتقد الاتفاق خدمات كل من مختار علي وراضي العتيبي بداعي الإصابة، فضلاً عن المحترف الفرنسي موسى ديمبيلي، الذي انتهى موسمه رسمياً إثر تعرضه لقطع في وتر العرقوب (أكيليس).

يذكر أنَّ لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج سمت الطاقم التحكيمي البحريني لإدارة المباراة المرتقبة بين دهوك والاتفاق، وتألف من عمار محفوظ (حكم ساحة)، ومحمد جعفر (مساعداً أول)، ونواف شاهين (مساعداً ثانياً)، ومحمد خالد (حكماً رابعاً)، ومشاري الشمري (حكم فيديو – VAR)، ويوسف عارف (حكم فيديو مساعداً)، إضافة إلى عبد الله البلوشي من قطر (مقيم الحكام).
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دهوك يسعى لبلوغ نهائي أبطال الخليج

الاتفاق

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