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كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراتي الكويت وفلسطين

رياضة

2025-03-12 | 06:53
كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراتي الكويت وفلسطين
5,758 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ العراقي خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، قائمةَ اللاعبين النهائية المُستدعاة لمواجهتي منتخبي الكويت وفلسطين ضمن جولةِ التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

وتألفت من (29) لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، علي كاظم، كميل سعد، اكام هاشم، مناف يونس، ريبين سولاقا، آدم طالب، فرانس ضياء، حسين علي، الاي فاضل، شربل شمعون، أمير العماري، محمد الطائي، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، يوسف أمين، علي جاسم، أسامة رشيد، هارون أحمد، زيدان إقبال، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، ماركو فرج، علي يوسف، علي الحمادي، مهند علي، أيمن حسين.
 
كما ان قائمة كاساس تخلو من حسن عبد الكريم "قوقية" ومحمد قاسم ومصطفى سعدون وزيد تحسين لكن شهدت عودة أسامة رشيد وآلاي فاضل.
 
وعلى صعيدٍ متصل، أوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، إن العددَ ارتفع إلى (29) لاعباً، وذلك تحسباً في حالة تعرضِ بعض اللاعبين إلى الحرمانِ كون هناك (4) لاعبين يحملون بطاقةً صفراء واحدة هم كل من حسين علي وأيمن حسين وأمير العماري وميرخاس دوسكي، إضافةً إلى حرمان أمجد عطوان من المواجهةِ الأولى ضد الكويت بسببِ تراكم البطاقاتِ الصفراء.

ومن المؤملِ أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ إلى البصرة في 15 من الشهر الحالي، وستكون أولى وحداته التدريبيّة يوم 16 في المدينةِ الرياضيّة بالبصرة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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قائمة المنتخب العراقي

مباراتي الكويت وفلسطين

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