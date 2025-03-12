دهوك يتجاوز الاتفاق ويتأهل لنهائي أبطال الخليج

فاز فريق العراقي، مساء الأربعاء، على نظيره الاتفاق السعودي ليتأهل لنهائي أبطال .

وتمكن من الفوز بهدف نظيف في المباراة التي جرت على ملعبه. وبهذا الفوز يضرب العراقي موعدا مع فريق في نهائي دوري أبطال .