دعا لإطلاق التخصيصات المالية.. اتحاد كرة السرعة: مشاركاتنا الدولية مهددة بالإلغاء

وقال المتحدث باسم الاتحاد، في بيان، ورد لـ نيوز، إن "مشاركة والفرق العراقية في بطولتي كأس العرب وأندية العرب والمقرر إقامتها في جمهورية العربية أواخر نيسان المقبل مهددة بالإلغاء بسبب غياب التمويل، داعيا إلى الإسراع في إطلاق التخصيصات المالية للاتحادات الرياضية وبضمنها اتحاد كرة السرعة للعام الجاري".وأوضح ، أن "الاتحاد سبق وان تحمل أعباء المشاركة ببطولة العالم الأخيرة في عام 2024 والتي أحرز فيها ميدالية برونزية في إحدى الفعاليات، على أمل صرف الحكومة للتخصيصات المالية للاتحادات الرياضية للموسم 2024، إلا ان هذا الأمر لم يتحقق، مبينا ان والرياضة سبق وأن أبلغت الاتحادات الرياضية بعدم موافقة على صرف تخصيصاتها للعام 2024 خلال الفترة الحالية بسبب مخالفة الأمر لإحدى فقرات قانون الإدارة المالية التي تشير إلى عدم صرف أية تخصيصات بعد انتهاء السنة المالية المعنية".ولفت إلى أن "هذه المسألة تسببت بضرر كبير للاتحادات الرياضية التي كانت تأمل ان يتم إطلاق تخصيصاتها لغرض إقامة البطولات المحلية والمشاركة في الاستحقاقات العربية والقارية والدولية".