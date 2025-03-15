أنشيلوتي يهدد رابطة الليجا: لن نلعب دون 3 أيام راحة

وفاز بنتيجة 2-1 على ، السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الليجا، على .وأبدى ، غضبه الشديد من ضغط المباريات، قائلًا "هذه آخر مرة سنلعب فيها مباراة بعد أقل من 72 ساعة من الراحة".وشدد "لقد طلبنا من رابطة الليجا مرتين، تغيير موعد المباراة، ولم يحدث أي شيء، ولكن هذه هي المرة الأخيرة".وأكد أن الإرهاق البدني كان واضحًا على لاعبيه، لكنه أشاد بشخصيتهم القتالية.ونوه "لاعبو يملكون شيئا خاصا وشخصية قوية، لكن لا يمكن دائمًا تقديم الأفضل، وأحيانًا أغضب منهم، لكن علينا الإشادة بمستواهم منذ 3 كانون ثان الماضي وحتى اليوم".ولفت "الريال واجه لحظات صعبة في اللقاء قبل فرض سيطرته تدريجيًا، وتمكنا من الصمود في أصعب الأوقات، ثم بدأنا في التحكم بالكرة بشكل أفضل".وبسؤاله هل سيرفض اللعب إذا تم تحديد مباراة دون 3 أيام راحة؟ رد بشكل قاطع "نعم، لن نلعب".وعن مباراة أتلتيكو وبرشلونة يوم الأحد، اختتم حديثه قائلا "سأتابع المباراة لأنها ستكون ممتعة، لكنني سأكون مجرد مشجع لكرة القدم، لا أكثر".ورفع رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد عند 44 نقطة في المركز الخامس.