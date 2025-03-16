بعد الإصابة.. موقف موسى التعمري من خوض مباراة الأردن وفلسطين

نيوز – رياضة



غاب النجم عن مباراة فريقه ستاد رين ضد لانس مساء السبت في الجولة 26 من لكرة القدم.





وتساءلت جماهير كرة القدم الأردنية عن سبب غياب التعمري عن هذه المباراة التي تسبق التوقف الدولي وموعد التحاقه بمنتخب بلاده الذي يستضيف منتخب فلسطين الخميس المقبل في الجولة السابعة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



إصابة بسيطة تُبعد عن مباراة لانس

تفيد المعلومات بأن مدرب ستاد رين حبيب باي قرر عدم المغامرة بالنجم في مباراة لانس نظراً لشعور اللاعب بشد عضلي بسيط بعد انتهاء التدريب الأخير الذي جرى الجمعة.



ويغيب التعمري عن مباراة فريقه رغم أهميتها، حيث يستقر فريق ستاد رين بالمركز 12 على سلم ترتيب فرق برصيد 29 نقطة، فيما يحتل لانس المركز الثامن برصيد 36 نقطة.



هل يغيب عن لقاء فلسطين؟

عدم مشاركة التعمري في مباراة فريقه أمام لانس لا تعني بحال من الأحوال أنه لن يشارك في مباراة منتخب بلاده أمام فلسطين الخميس المقبل في تصفيات 2026.



كما سيقوم الجهاز الطبي للمنتخب بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للتعمري لحظة وصوله إلى لمعرفة إذا كان بإمكانه المشاركة في مباراة فلسطين أم لا. وأعلن نادي ستاد رين عن قائمة اللاعبين الخاصة بمباراة لانس حيث خلت من اسم أيقونة كرة القدم الأردنية التعمري، وهي أول مباراة يغيب عنها منذ انضمامه لفريقه الجديد قادماً من نادي مونبلييه.وتساءلت جماهير كرة القدم الأردنية عن سبب غياب التعمري عن هذه المباراة التي تسبق التوقف الدولي وموعد التحاقه بمنتخب بلاده الذي يستضيف منتخب فلسطين الخميس المقبل في الجولة السابعة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.تفيد المعلومات بأن مدرب ستاد رين حبيب باي قرر عدم المغامرة بالنجم في مباراة لانس نظراً لشعور اللاعب بشد عضلي بسيط بعد انتهاء التدريب الأخير الذي جرى الجمعة.ويغيب التعمري عن مباراة فريقه رغم أهميتها، حيث يستقر فريق ستاد رين بالمركز 12 على سلم ترتيب فرق برصيد 29 نقطة، فيما يحتل لانس المركز الثامن برصيد 36 نقطة.عدم مشاركة التعمري في مباراة فريقه أمام لانس لا تعني بحال من الأحوال أنه لن يشارك في مباراة منتخب بلاده أمام فلسطين الخميس المقبل في تصفيات 2026.كما سيقوم الجهاز الطبي للمنتخب بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للتعمري لحظة وصوله إلى لمعرفة إذا كان بإمكانه المشاركة في مباراة فلسطين أم لا.