بعد الإصابة.. موقف موسى التعمري من خوض مباراة الأردن وفلسطين

وأعلن نادي ستاد رين عن قائمة اللاعبين الخاصة بمباراة لانس حيث خلت من اسم أيقونة كرة القدم الأردنية التعمري، وهي أول مباراة يغيب عنها منذ انضمامه لفريقه الجديد قادماً من نادي مونبلييه.
وتساءلت جماهير كرة القدم الأردنية عن سبب غياب التعمري عن هذه المباراة التي تسبق التوقف الدولي وموعد التحاقه بمنتخب بلاده الذي يستضيف منتخب فلسطين الخميس المقبل في الجولة السابعة من تصفيات آسيا
المؤهلة لكأس العالم 2026.
إصابة بسيطة تُبعد موسى التعمري عن مباراة لانس
تفيد المعلومات بأن مدرب ستاد رين حبيب باي قرر عدم المغامرة بالنجم الأردني موسى التعمري
في مباراة لانس نظراً لشعور اللاعب بشد عضلي بسيط بعد انتهاء التدريب الأخير الذي جرى الجمعة.
ويغيب التعمري عن مباراة فريقه رغم أهميتها، حيث يستقر فريق ستاد رين بالمركز 12 على سلم ترتيب فرق الدوري الفرنسي
برصيد 29 نقطة، فيما يحتل لانس المركز الثامن برصيد 36 نقطة.
هل يغيب موسى التعمري عن لقاء فلسطين؟
عدم مشاركة التعمري في مباراة فريقه أمام لانس لا تعني بحال من الأحوال أنه لن يشارك في مباراة منتخب بلاده أمام فلسطين الخميس المقبل في تصفيات كأس العالم
2026.
كما سيقوم الجهاز الطبي للمنتخب الأردني
بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للتعمري لحظة وصوله إلى الأردن
لمعرفة إذا كان بإمكانه المشاركة في مباراة فلسطين أم لا.
وفي حال وجد الجهاز الفني بقيادة المغربي جمال سلامي ضرورة بعدم المغامرة بالدفع بموسى التعمري، فإنه قد يمنحه مزيداً من الراحة وبما يضمن مشاركته في المباراة المهمة أمام مضيفه الكوري الجنوبي يوم 25 مارس/ آذار المقبل، بحسب winwin.
وينتظر أن يغادر التعمري في الساعات المقبلة فرنسا متوجهاً إلى الأردن
، وإذا كان لائقاً بدنياً فمن المنتظر أن يكون حاضراً في تدريب منتخب النشامى مساء الثلاثاء المقبل.
ويغيب عن منتخب الأردن
في لقاءيه المنتظرين أمام فلسطين وكوريا الجنوبية، مهاجمه علي علوان الذي تعرض لقطع في الرباط الأنسي خلال مشاركته مع فريقه سيلانغور في إحدى مباريات الدوري الماليزي.
ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، يليه العراق بـ 11 نقطة، ثم الأردن
بـ 9 نقاط، عُمان بـ 6، الكويت بـ 4، فلسطين بـ 3 نقاط.
ويأمل منتخب الأردن
حصد الفوز على منتخب فلسطين والخروج بنتيجة إيجابية من مباراة كوريا الجنوبية ليعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل قبل أن يختتم مشواره في يونيو/ حزيران المقبل بلقائي مضيفه العُماني وضيفه العراقي.