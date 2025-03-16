ليفربول ونيوكاسل.. ويمبلي يحتضن نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية اليوم

بينما يسعى "الريدز" لتعزيز رقمه القياسي في المسابقة (12 مرة)، فإن يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه بعد محاولتين فاشلتين.. نقدم لكم أبرز الأرقام التاريخية التي حفلت بها المسابقة منذ انطلاقتها:يعتبر فريق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (12 مرة)، على الرغم من أن تتويجه الأول في البطولة تأخر حتى العام 1981، أي بعد 21 عاماً من انطلاقتها. لكن الريدز نجح في الفوز باللقب أربع مرات متتالية آنذاك، حيث خاض خلالها 39 مباراة، لم يعرف الخسارة فيها سوى مرتين (في الأدوار الأولى التي كانت تقام بنظام الذهاب والإياب).ويعد الفريق الأحمر (أكثر الأندية ظهورًا في المباراة النهائية بـ14 مرة)، وهو أحد ناديين فقط تمكنا من الفوز بأربعة ألقاب متتالية، حيث تمكن مانشستر سيتي من محاكاة إنجاز الريدز ما بين عامي 2018 و2021. فيما يعتبر أرسنال أكثر الأندية التي خسرت المباراة النهائية (6 مرات).أما مانشستر سيتي فيأتي في المركز الثاني في لائحة السجل الذهبي بثمانية ألقاب (نصفها جاء في عصر مدربه الإسباني بيب غوارديولا). وبشكل عام، حقق اللقب 23 فريقًا، كان أحدثهم سوانزي سيتي الذي توج لأول مرة في تاريخه باللقب عام 2013 على حساب برادفورد سيتي.على المستوى الفردي، يتقاسم نجما مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والبرازيلي فيرناندينو المركز الأول كأكثر اللاعبين تتويجاً باللقب (6 مرات).الأكثر تسجيلاً للأهدافيحتفظ أسطورة نادي في ثمانينيات القرن الماضي الويلزي إيان راش بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في كأس المحترفة بـ49 هدفاً، كما أنه أحد ثلاثة لاعبين ظهروا في ست مباريات نهائية (جميعها مع الريدز).أما اللاعبان الآخران فهما الإنجليزي إميل هيسكي الذي لعب النهائي ثلاث مرات مع ليستر سيتي، ومرتين مع ، ومرة واحدة مع أستون فيلا، والبرازيلي فيرناندينو الذي خاض ست مباريات نهائية جميعها مع مانشستر سيتي.ويعتبر الإيفواري ديدييه دروغبا أكثر اللاعبين تسجيلاً في المباريات النهائية (3 أهداف). أما نجم توتنهام كليف آلان، فهو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد (12 هدفاً) في موسم (1986-1987).أعلى الانتصاراتيعد فوز وست هام على بوري بنتيجة (10-0) في إياب الدور الثاني لنسخة (1982-1983) الأعلى في تاريخ المسابقة، وقد تكررت هذه النتيجة مرة واحدة فقط عندما حقق الفوز على فولهام في ذهاب الدور الثاني لنسخة (1986-1987). علماً أن مانشستر سيتي تمكن من تحقيق النتيجة أيضاً، ولكن عبر مجموع مباراتي الذهاب والإياب عندما تغلب على بورتون ألبيون (9-0) و(1-0) في الدور نصف النهائي لنسخة (2018-2019).أما أكبر النتائج التي تحققت في المباريات النهائية، فكانت من نصيب سوانزي سيتي على حساب برادفورد (ثاني نادٍ من الدرجة الرابعة يبلغ النهائي) وذلك بنتيجة (5-0) في العام 2013.على مستوى المباريات الأكثر تسجيلًا للأهداف، تتصدر القائمة مباراة ريدينغ مع أرسنال في الدور الرابع عام 2012، والتي انتهت (7-5) لفريق المدفعجية بعد وقتين إضافيين. وشهدت مباراة الدور الأول بين داغينهام وبرينتفورد عام 2014 تسجيل 12 هدفاً أيضاً، ولكن تقاسم الفريقان الأهداف آنذاك في المباراة التي انتهت بالتعادل (6-6).ركلات الترجيحعلى الرغم من أن نظام البطولة ومنذ وقت طويل كان يعتمد نظام إعادة المباريات في حال انتهت بالتعادل، إلا أن ركلات الترجيح ظهرت مرارًا في مسابقة كأس المحترفة.تعتبر مباراة بريستون مع فولهام في سبتمبر من العام الماضي أكثر المباريات التي شهدت ركلات ترجيحية (34 ركلة)، وقد انتهت بفوز بريستون (16-15). وتحمل هذه المباراة أكثر عدد ناجح من الركلات الترجيحية في تاريخ المسابقة، فيما تحتل مباراة مع ميدلسبره عام 2014 المركز الثاني بـ27 ركلة، وقد انتهت لمصلحة الريدز (14-13)، وكذلك مباراة دربي كاونتي مع كارلسلي عام 2016، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة (14-13) أيضاً.9 أسماء مختلفةبسبب أمور تتعلق بالرعاية والأمور التسويقية، فقد حملت المسابقة اسم الشركة الراعية لها ابتداءً من عام 1981، حين اشتهرت باسم (كأس الحليب) نسبةً للشركة التي حصلت على حقوق اسم البطولة، وذلك حتى عام 1986.وعبر تاريخها، تبدل اسم البطولة تسع مرات، وكان أشهرها وأطولها حتى الآن هو اسم (كارلينغ كاب) ما بين عامي 2003-2012. علمًا أن استكمال الراعي الحالي (كاراباو كاب) لعقده مع الاتحاد الإنجليزي سيجعله صاحب الاسم الأكثر ظهورًا في تاريخ المسابقة، إذ بدأ رعايته في العام 2017، ويستمر حتى العام 2027.