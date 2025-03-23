الإصابة تهدد نوير بالغياب عن مواجهة إنتر ميلان

وكان نوير يعمل على عودته من تمزق في عضلة السمانة اليمنى عندما تعرض لانتكاسة في التدريبات أمس السبت.ووصف الإصابة بـ"رد فعل" وقال إنه سيحتاج لفترة راحة إضافية، بينما كشفت وسائل الإعلام الألمانية اليوم الأحد، أنه كان تمزقا عضليا آخر.وتعرض نوير (39 عاما) لتمزق عضلي لأول مرة أثناء احتفاله بهدف في المباراة التي فاز فيها على باير ليفركوزن 3 /0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 6 آذار الجاري.والآن يبدو أنه سيغيب عن في مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام سانت باولي (29 أذار الجاري) وأوجسبورج (4 من الشهر المقبل)، فيما تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق أمام إنتر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم 8 نيسان المقبل.وكان جوناس أوربيج (21 عاما) ، الذي تم التعاقد معه من كولن، يحرس عرين في غياب نوير منذ مباراة ليفركوزن.ولم تتلق شباك أوربيج أي أهداف أمام ليفركوزن في دوري الأبطال، ولكن الفريق خسر 2 / 3 أمام ضيفه بوخوم المهدد بالهبوط في الدوري، وبعدها تعادل مع يونيون 1/1 بعد خطأ من أوربيج.