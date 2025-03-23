الدوري السعودي يخطط لخطف حارس مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها إن على استعداد لبيع أندريه أونانا هذا الصيف في ظل وجود عرض له من الدوري السعودي للمحترفين لم يتم الكشف عن اسم صاحبه.وضم الهولندي إريك تين هاغ مدرب المدرب السابق للشياطين الحمر، أندريه أونانا، إلى صفوف الفريق في صيف 2023 من إنتر الإيطالي مقابل 47 مليون جنيه استرليني.ولم يتمكن أندريه أونانا من إقناع روبن أموريم مدرب بإمكانياته الفنية حيث يفاضل مدرب سبورتنغ لشبونة السابق بين أكثر من اسم في الوقت الحالي لخلافته.ويدرس التعاقد مع سين لامينز، حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي، الذي ينافسه عليه غريمه المحلي سيتي.وتشير التقارير إلى أن لامينز، 22 عاماً، سيكون متاحاً في الصيف المقبل نظير 30 مليون جنيه إسترليني، في ظل تألقه في الفترة الأخيرة والذي منحه أول استدعاء له مع منتخب بلجيكا.بالإضافة إلى ذلك فإن لامينز يتميز بقدرته على بناء الهجمات من الخلف ورؤيته الجيدة للملعب وهي سمات تهم المدرب أموريم في رؤيته الفنية.وشارك سين لامينز في 33 مباراة بكافة البطولات مع رويال أنتويرب على مدار الموسم الحالي استقبل فيها 36 هدفاً وخرج 7 مرات بشباك نظيفة.وفي الإطار ذاته يدرس التعاقد مع لوكاس شيفالييه، حارس ليل الفرنسي والمطلوب أيضاً من سيتي.ولقد أظهر الحارس الشاب، 23 عاماً، إمكانيات هائلة على مدار الموسم الحالي ما جعل سعره المحتمل 40 مليون جنيه إسترليني.وخرج شيفالييه بـ11 شباك نظيفة على مدار الموسم الحالي في 40 مباراة لكنه استقبل في المقابل 45 هدفاً.