الدوري السعودي يخطط لخطف حارس مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها إن مانشستر يونايتد
على استعداد لبيع أندريه أونانا هذا الصيف في ظل وجود عرض له من الدوري السعودي للمحترفين لم يتم الكشف عن اسم صاحبه.
وضم الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد
المدرب السابق للشياطين الحمر، أندريه أونانا، إلى صفوف الفريق في صيف 2023 من إنتر ميلان
الإيطالي مقابل 47 مليون جنيه استرليني.
ولم يتمكن أندريه أونانا من إقناع البرتغالي
روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد
بإمكانياته الفنية حيث يفاضل مدرب سبورتنغ لشبونة السابق بين أكثر من اسم في الوقت الحالي لخلافته.
ويدرس مانشستر يونايتد
التعاقد مع سين لامينز، حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي، الذي ينافسه عليه غريمه المحلي مانشستر
سيتي.
وتشير التقارير إلى أن لامينز، 22 عاماً، سيكون متاحاً في الصيف المقبل نظير 30 مليون جنيه إسترليني، في ظل تألقه في الفترة الأخيرة والذي منحه أول استدعاء له مع منتخب بلجيكا.
بالإضافة إلى ذلك فإن لامينز يتميز بقدرته على بناء الهجمات من الخلف ورؤيته الجيدة للملعب وهي سمات تهم المدرب أموريم في رؤيته الفنية.
وشارك سين لامينز في 33 مباراة بكافة البطولات مع رويال أنتويرب على مدار الموسم الحالي استقبل فيها 36 هدفاً وخرج 7 مرات بشباك نظيفة.
وفي الإطار ذاته يدرس مانشستر يونايتد
التعاقد مع لوكاس شيفالييه، حارس ليل الفرنسي والمطلوب أيضاً من مانشستر
سيتي.
ولقد أظهر الحارس الشاب، 23 عاماً، إمكانيات هائلة على مدار الموسم الحالي ما جعل سعره المحتمل 40 مليون جنيه إسترليني.
وخرج شيفالييه بـ11 شباك نظيفة على مدار الموسم الحالي في 40 مباراة لكنه استقبل في المقابل 45 هدفاً.