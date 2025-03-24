مدرب فلسطين يستبق مواجهة العراق: نعاني بسبب الحرب لكنها مباراة الأمل الأخير

وقال أبو جزر، في مؤتمر صحافي، "العراق منتخب قوي، وخسرنا أمام بسبب أخطاء فردية في الكرات الثابتة"، مشيراً إلى أن "مباراة الغد هي الأمل الأخير للمنافسة. كنا نتمنى أن تُقام هذه المباراة في رام الله، لكن ليس كل الأمنيات تتحقق".واعتبر، أن "كرة القدم لعبة أخطاء، والفريق الأقل أخطاءً هو من سيفوز. لقد صححنا أخطاءنا، خصوصًا في الكرات الثابتة، ونعلم أن المنتخب العراقي يمتلك لاعبين طوال القامة ويعتمد على الكرات الطويلة والثابتة، لذا نركز على هذا الجانب".وأضاف: "نعيش وضعًا نفسيًا سيئًا للغاية بسبب الحرب، لكن لدينا مهمة وطنية، ونريد أن نعبر عن معاناة شعبنا المظلوم. وجودنا هنا اليوم يزيدنا إصرارًا وعزيمة".وفسر أبو جزر، سبب اختيار الملعب البيتي في ، قائلاً: "كان الخيار الأفضل، لأننا لعبنا أمام قبل أيام. لدينا جماهير كبيرة في عمّان، وستكون حاضرة لدعم المنتخب غدًا، وإن شاء الله سيكون ذلك دافعًا لنا لتحقيق الفوز أمام العراق".وتابع: "التقينا باللاعبين قبل ثلاثة أيام من مباراة ، ونعرف كل لاعبينا جيدًا، من حيث نقاط القوة والضعف. لدينا مشاكل في الخط الدفاعي، لكنها ليست جديدة، وقد وضعنا خطة لحل هذه المشكلة في مباراة غدًا".وأشار بالقول "لم نركز كثيرًا على مباراة ، لأننا كنا نواجه منتخبًا يلعب على أرضه وبين جماهيره. تركيزنا الأكبر على مباراة ، لأنها الأمل الأخير للتأهل إلى كأس العالم".وأتم أبو جزر: "لدينا فريق مميز وقوي، قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية، وقد قمنا بتصحيح المشكلات الدفاعية قبل لقاء الغد".