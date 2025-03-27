مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا

وشهدت القائمة مفاجأة بتواجد رونالد أراوخو مدافع الفريق، رغم إعلان فليك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن المدافع الأوروجوياني الدولي لن يتواجد في القائمة.وصرح فليك في المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء، بأن وأراوخو لن يكونا متاحين لمواجهة ، مضيفا: "لقد خاضا رحلة طيران طويلة، وهذه ليست أفضل طريقة للتعافي".وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أراوخو طالب فليك بتواجده في القائمة، واقتنع المدرب الألماني لعدم مشاركة اللاعب في المباراة الثانية مع منتخب بلاده أمام بوليفيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وتواجد في القائمة أيضا المدافع المخضرم إينيجو بعد حصوله على تصريح من طبيب الفريق، فيما تم استبعاد نظرا لخوضه مباراة في فجر أمس الأربعاء.كوبارسي، بالدي، أراوخو، إينيجو ، جافي، فيران ، ، ، فاتي، بينيا، توري، فيرمين، باو ، ، أولمو، ، كوندي، إيريك ، تشيزني، كوشين، فورت، ، وأليكسيس أولميدو.ويعتلي برشلونة قمة برصيد 60 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن ، بينما يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.