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اتحاد الكرة الأردني يعلق على الفيديو المسيء للعراق

رياضة

2025-03-28 | 02:45
اتحاد الكرة الأردني يعلق على الفيديو المسيء للعراق
5,959 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
اصدر اتحاد كرة القدم الأردني، اليوم الجمعة، بيانا بشان الفيديو المسيء على العراق.

وقال الاتحاد في بيان اطلعت السومرية نيوز، عليه انه "تابع بكل أسف ما تم تداوله من قبل بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وعدد من الصفحات من نشر لفيديو يوحي بهتافات مسيئة تثير الكراهية بين الشعبين الشقيقين - الأردني والعراقي، على ستاد عمان الدولي، وما تبع ذلك من تعليقات تسيء للشعبين الشقيقين على المستوى الوطني والشعبي والرياضي".
وأضاف "بعد التحقق من الفيديو المذكور وبيان فبركته، نعرب عن الاستياء من محاولات بعض الفئات المضللة إثارة النعرات والتعصب والكراهية بين الجماهير الرياضية"، داعيا "كافة جماهير الكرة الأردنية الى عدم الانجرار وراء مثل هذه المحاولات والتعليقات المسيئة على أي من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي لا تمثل أخلاق الأردنيين".
واكد "رفضه المطلق واستنكاره لمثل هذه المحاولات"، مشيداً بالوقت ذاته "بدور بعض الإعلاميين الرياضيين في الأردن والعراق، والذين تنبهوا لفبركة الفيديو المذكور وأوضحوا مخاطر مثل هذه المحاولات لمتابعيهم عبر وسائل إعلامية متعددة".
كما يود الاتحاد التذكير بأن "الروابط التاريخية المشتركة التي تجمع بين الشعبين الأردني والعراقي أكبر وأعمق من أن تخدشها فئة مضللة من الجماهير لا تمثل القيم الرياضية في ملاعب كرة القدم"، مستذكرا "ما قام به الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، من جهود كبيرة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، من خلال خوض أولى المباريات الدولية على ملعب جذع النخلة في البصرة والتي جمعت منتخبنا الوطني مع أسود الرافدين عام 2017، وما هذه الجهود والمواقف إلا استلهاماً للموقف الأردني الرسمي والوطني تجاه العراق، وطناً، وحكومة، وشعباً".
وأشار الى "اننا في الوقت الذي ندعم فيه منتخبنا الوطني في مشواره بالمنافسة على بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم وبكل ما أوتينا من إمكانات، نؤكد على أهمية الالتزام بالروح الرياضية وعلى عمق العلاقات العربية المشتركة وأمنياتنا بالتوفيق لكافة المنتخبات العربية الأخرى في مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026".
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