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25 عاماً و33 لقباً.. توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم
رياضة
2025-04-05 | 05:58
386 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن اللاعب الألماني
توماس
مولر
، اليوم السبت، رحيله عن
بايرن ميونيخ
في نهاية الموسم بعد
مشوار
دام 25 عاماً مع
النادي البافاري
.
ينتهي عقد
توماس
مولر
مع
بايرن
ميونخ
في 30 يونيو/حزيران 2025، وقد قرر النادي عدم التجديد له، ليغادر الفريق مع نهاية الموسم الجاري 2024-25.
وقال ابن الـ35 عاماً على انستغرام: "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألواننا والألقاب. كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل"، مستطرداً: "لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد... أنا أحترم هذا القرار".
ومولر، الفائز مع
ألمانيا
بكأس العالم، هو اللاعب الأكثر تتويجاً بلقب
الدوري الألماني
برصيد 12 مرة. ونال
مولر
الثلاثية مرتين مع
ناديه
. كما توج أيضاً بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، و6 ألقاب كأس
ألمانيا
، و8 ألقاب السوبر الألماني، والسوبر الأوروبي في مناسبتين.
ويتصدر مولر لائحة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات بألوان
بايرن
بـ 743، بينها 497 في الدوري "رقم قياسي أيضاً" و161 في دوري الأبطال "رقم قياسي أيضاً" بحسب موقع "ترانسفرماركت" المتخصص، مسجلاً ما مجموعه 247 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين خلف غيرد مولر "565" والبولندي
روبرت
ليفاندوفسكي
"344".
Alsumaria Tv
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