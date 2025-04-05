هل سمى اتحاد الكرة مدرب المنتخب الوطني الجديد؟

وقال كوفند، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "اجتماع اليوم لم يتناول قضية المدرب الجديد، ولا توجد أية تطورات تُذكر في هذا الملف ولم يُطرح خلال جلسة اليوم"، مشيراً إلى "عدم وجود أي مستجدات في هذا الشأن حتى الآن".

ويمر المنتخب العراقي بمنعطف صعب في تصفيات المونديال، بعدما تضاءلت فرص التأهل المباشر إلى ، حيث يحتل المركز الثالث في من التصفيات برصيد 12 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة عن المنتخب الوصيف، وأربع نقاط عن المنتخب الكوري الجنوبي المتصدر.

وقال مدرب منتخب الأسبق باسم قاسم، ان الجميع في يشجعون على التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة في التصفيات، لكن حظوظ المدرب الأجنبي ستتقلص بسبب عاملي الوقت والتأقلم، خصوصًا أن مطالب بالبحث عن اسم كبير وكفؤ في عالم التدريب، وحسب ما علمنا فإن الاتحاد لا يبحث عن مدرب مؤقت لتولي المهمة، وإنما عن مدرب يقود الفريق لفترات طويلة.

وأضاف: "المدربون المحليون في العراق داعمون لعمل المدرب الأجنبي الذي سيقود المنتخب الأول، ومن يظن بأننا لا ندعم الأجنبي في عمله فهو مخطئ، لأن الإنجاز لو تحقق سيعود بالفائدة على الجميع، وفي حال لم يتحقق سيكون أثره السلبي عامًا أيضًا. لكن وفق المنطق والمصلحة العامة، لا أعتقد أن المدرب الأجنبي هو الحل، لأن منتخب لا يمتلك الوقت، ولديه مواجهتان مهمتان أمام والأردن".

وأكمل: "مباراتا وكوريا الجنوبية يجب أن تُخاضا بمعنويات عالية وكأنهما نهائيان. يجب تحضير اللاعبين نفسيًا ومعنويًا قبل المباراتين، ويجب تحقيق العلامة الكاملة. لا يوجد شيء اسمه سهل أو صعب في كرة القدم، فعندما تكون جيدًا تصبح المباراة سهلة، وإن لم تكن كذلك لن تتمكن من الفوز. لم يكن أحد يتوقع أن يحصد العراق نقطة واحدة فقط من مباراتي وفلسطين، على الرغم من امتلاك الفريق عناصر مميزة".

وبيّن قائلاً: "المنتخب العراقي يمتلك كفاءات من اللاعبين المحليين والمحترفين، وقادرون على الفوز على والأردن من دون مبالغة. على اللاعبين التفكير في حسم النقاط الستة دون الانشغال ببقية المباريات. وأعتقد أن المدرب المحلي قادر على إنجاز المهمة بنجاح، أكثر من الأجنبي الذي يحتاج إلى وقت طويل لفهم عقلية اللاعب العراقي وإمكاناته، بينما المحلي سيكمل ما بدأه الإسباني خيسوس كاساس بسلاسة"، بحسب winwin.

وسيواجه منتخب العراق ضيفه الكوري الجنوبي في الخامس من يونيو/حزيران المقبل على ملعبالبصرة الدولي، الذي يتسع إلى 65 ألف متفرج، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز في آخر مباراتين خاضهما على هذا الملعب.

