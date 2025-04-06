ساوثهامبتون أول الهابطين في الدوري الإنجليزي

وسجل بيرنان الهدفين الأول والثاني لتوتنهام في الدقيقتين 13 و42 على الترتيب، فيما أحرز هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 90.وقضى نهائيا على آمال ساوثهامبتون في التعادل، عقب تسجيل لاعبه الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.وبتلك الخسارة، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد هزيمته الـ25 في البطولة هذا الموسم مقابل فوزين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز الـ20 الأخير، بفارق 22 نقطة خلف مراكز الأمان، ليتأكد هبوطه للدرجة الأولى، مع تبقي 7 مراحل فقط على نهاية المسابقة.