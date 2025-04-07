قبيل المباراة الأولى لنهائي الخليج.. مدرب دهوك: جاهزون للقادسية

وقال ميرال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في قبل المباراة مع ، "نحن جاهزون للقاء وأجرينا عدد من الوحدات التدريبية خلال تواجدنا في ، والتي كانت على مستوى عالٍ وجهنا خلالها اللاعبين بشكل يتناسب مع اهمية اللقاء قبل مواجهة الفريق المنافس".وأضاف "فريق يمتلك لاعبين جيدين وجهاز فني على مستوى عالٍ، ولابد من وضع الحلول والخطط المناسبة لمواجهته والحد من خطورة لاعبيه".وسيلاقي فريق ، ، في المباراة الأولى لنهائي للأندية بكرة القدم، وستقام المباراة يوم غد الثلاثاء.