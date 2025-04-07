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قبيل المباراة الأولى لنهائي الخليج.. مدرب دهوك: جاهزون للقادسية
رياضة
2025-04-07 | 09:22
399 شوهد
أكد
مدرب
نادي
دهوك
مسعود
ميرال، اليوم الاثنين، جاهزية فريقه لملاقاة
نادي
القادسية
الكويتي
، في المباراة الأولى لنهائي
كأس
الخليج
للأندية بكرة القدم.
وقال ميرال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في
الكويت
قبل المباراة مع
القادسية
الكويتي
، "نحن جاهزون للقاء وأجرينا عدد من الوحدات التدريبية خلال تواجدنا في
الكويت
، والتي كانت على مستوى عالٍ وجهنا خلالها اللاعبين بشكل يتناسب مع اهمية اللقاء قبل مواجهة الفريق المنافس".
وأضاف "فريق
القادسية
يمتلك لاعبين جيدين وجهاز فني على مستوى عالٍ، ولابد من وضع الحلول والخطط المناسبة لمواجهته والحد من خطورة لاعبيه".
وسيلاقي فريق
دهوك
،
نادي القادسية
الكويتي
، في المباراة الأولى لنهائي
كأس
الخليج
للأندية بكرة القدم، وستقام المباراة يوم غد الثلاثاء.
Alsumaria Tv
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