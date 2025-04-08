العراق يفوز بعضوية الاتحاد العربي للجودو

وذكر في بيان ورد لـ ، أن "رئيس للجودو عدي ، فاز بعضوية للعبة للدورة 2025-2029، كما فاز بعضوية اللجنة التقنية حيث سيمثله حسين علي حسين".وأضاف أن "العراق فاز أيضاً بعضوية للاتحاد العربي، حيث سيمثله حسنين باسم كما فازت هويدة بعضوية اللجنة النسوية وفاز علي نظار بعضوية لجنة التنظيم في للجودو".وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي اليوم في العاصمة الأردنية ، على هامش فعاليات للمنتخبات والأندية.