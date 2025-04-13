لماذا لم يُحسم ملف مدرب المنتخب العراقي.. اليك الأسماء المرشحة التي طرحت بالاعلام

أسباب تأخر حسم ملف المدرب الجديدووفقا لمختصين فان "احد ابرز أسباب تأخر حسم ملف المدرب الجديد هي تعقيدات فسخ العقد مع ، حيث أفادت تقارير بأن لم يُنهِ بعد الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بفسخ عقد كاساس، مما يعوق الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد".وأضافوا ان "هناك صعوبات التفاوض مع المرشحين حيث ان بعض الأسماء المطروحة تتولى حالياً مهام تدريبية مع أندية أو منتخبات أخرى، مما يصعّب التفاوض بشأن انتقالهم لتدريب المنتخب العراقي"، موضحين ان "الضغوط الجماهيرية والإعلامية تزايدت من الجماهير ووسائل الإعلام على الاتحاد العراقي لاتخاذ قرار سريع، مما قد يؤدي إلى تردد في اتخاذ قرار نهائي خوفاً من ردود الفعل".وأبرز الأسماء التي رشحت في الاعلام لتدريب المنتخب العراقيالحسين عموتة وهو مدرب مغربي يقود حالياً الإماراتي، واعتبر من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب العراقي، نظراً لخبرته في الكرة الآسيوية والعربية.المدرب العراقي المخضرم الذي طرح اسمه كخيار محلي الا انه رفض تدريب المنتخب.المدرب المصري الذي سبق له تدريب العراقي، ويُعتبر من الأسماء المطروحة لتولي المهمة الفنية.وحيد خليلوزيتش المدرب البوسني الذي يمتلك خبرة واسعة في تدريب المنتخبات، وقد تم تداول اسمه ضمن المرشحين.: المدرب المعروف، والذي سبق له تدريب منتخبات عدة، وطرح اسمه لتولي تدريب المنتخب العراقي.ويواجه تحديات كبيرة في اختيار المدرب المناسب في الوقت المناسب، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات القارية والدولية.ويُتوقع أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بفسخ عقد كاساس والتوصل إلى اتفاق مع المدرب الجديد.