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لماذا لم يُحسم ملف مدرب المنتخب العراقي.. اليك الأسماء المرشحة التي طرحت بالاعلام

رياضة

2025-04-13 | 12:45
لماذا لم يُحسم ملف مدرب المنتخب العراقي.. اليك الأسماء المرشحة التي طرحت بالاعلام
3,030 شوهد

السومرية نيوز - رياضي
رغم مرور أسابيع على إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من تدريب المنتخب العراقي، فلا يزال الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يعلن عن اسم المدرب الجديد، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير وأسماء المرشحين المحتملين.

أسباب تأخر حسم ملف المدرب الجديد
ووفقا لمختصين فان "احد ابرز أسباب تأخر حسم ملف المدرب الجديد هي تعقيدات فسخ العقد مع كاساس، حيث أفادت تقارير بأن الاتحاد العراقي لم يُنهِ بعد الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بفسخ عقد كاساس، مما يعوق الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد".
وأضافوا ان "هناك صعوبات التفاوض مع المرشحين حيث ان بعض الأسماء المطروحة تتولى حالياً مهام تدريبية مع أندية أو منتخبات أخرى، مما يصعّب التفاوض بشأن انتقالهم لتدريب المنتخب العراقي"، موضحين ان "الضغوط الجماهيرية والإعلامية تزايدت من الجماهير ووسائل الإعلام على الاتحاد العراقي لاتخاذ قرار سريع، مما قد يؤدي إلى تردد في اتخاذ قرار نهائي خوفاً من ردود الفعل".
وأبرز الأسماء التي رشحت في الاعلام لتدريب المنتخب العراقي
الحسين عموتة وهو مدرب مغربي يقود حالياً نادي الجزيرة الإماراتي، واعتبر من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب العراقي، نظراً لخبرته في الكرة الآسيوية والعربية.
عدنان حمد المدرب العراقي المخضرم الذي طرح اسمه كخيار محلي الا انه رفض تدريب المنتخب.
مؤمن سليمان المدرب المصري الذي سبق له تدريب نادي الشرطة العراقي، ويُعتبر من الأسماء المطروحة لتولي المهمة الفنية.
وحيد خليلوزيتش المدرب البوسني الذي يمتلك خبرة واسعة في تدريب المنتخبات، وقد تم تداول اسمه ضمن المرشحين.
كارلوس كيروش: المدرب البرتغالي المعروف، والذي سبق له تدريب منتخبات عدة، وطرح اسمه لتولي تدريب المنتخب العراقي.
ويواجه الاتحاد العراقي لكرة القدم تحديات كبيرة في اختيار المدرب المناسب في الوقت المناسب، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات القارية والدولية.
ويُتوقع أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بفسخ عقد كاساس والتوصل إلى اتفاق مع المدرب الجديد.
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