نيوكاسل يكتسح اليونايتد برباعية

حقق ، فوزا مهما على ضيفه ، بنتيجة 4-1، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 32 من .





فيما أحرز جارناتشو، هدف الوحيد، في الدقيقة 37.



وصعد نيوكاسل إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام خامس الترتيب، علما بأن الماكبايس يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد عند 28 نقطة في المركز 14. وسجل أهداف ، (24) وهارفي (49 و64) وبرونو جيمارايش (77).فيما أحرز جارناتشو، هدف الوحيد، في الدقيقة 37.وصعد نيوكاسل إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام خامس الترتيب، علما بأن الماكبايس يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد عند 28 نقطة في المركز 14.