الاتحاد متشظي والشرط الجزائي شفيع وغرامات قريبة.. مقترحات برلمانية لحل قضية كاساس

وقال لـ ، إنه "في قضية هناك 3 محاور الأول التأثير على الاتحاد، والثاني الجانب الفني، اما الثالث الاعلام والتواصل الاجتماعي والفنوات الفضائية والجمهور"، مبينا أن "المرحلة التي وصل اليها المنتخب العراقي تتطلب التغيير والاتحاد ذاهب بهذا الاتجاه".وأضاف، أن "الظروف الحالية والتي يتم جمع لاعبين المنتخب اخر 72 ساعة قبل أي مباراة لا يمكن لأي مدرب بالعالم ان يضع خطة ولكن يعتمد على الحظ"، مشيرا الى أن "تم تقديم مقترحين الى الاتحاد، الأول بقاء مع وضع مستشار فني مساعد يشاركه في وضع الخطط الفنية، او تسليم المهام الى الكابتن لقيادة المباراتين القادمتين لأنه يتمتع بخبرة كبيرة مع المنتخب بشهادة الكثير من اللاعبين القدامى، فضلاً عن متابعته الدقيقة لمنتخب ويعرف كل ما يحتاجه".وتابع: "تسريب عقد المدرب كاساس مع المنتخب الى الاعلام غير صحيح ويمكنه من تقديم شكوى ضد وتغريمه قرابة 4 ملايين دولار خارج العقد"، لافتا الى ان "الشرط الجزائي كبير إذا تم انهاء او فسخ العقد معه، لكن إذا تم تسيير الأمور بطريقة أفضل او أراد ترك الإدارة او غاب عن الحصص التدريبية والحضور يصبح اختلاف كبير كونه هو من أراد انهاء العقد".وأكد عبد الجبار، أن "هناك خلافات كبيرة بين أعضاء الاتحاد ورئيسه، وعند حضورهم يبينون للجنة الشباب والرياضة انهم يمتلكون نفس الرؤية، لكن عند الانفراد بهم يقومون بتسقيط بعضهم البعض".