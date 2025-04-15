اليوم.. دهوك يلاقي القادسية الكويتي لحصد اللقب الخليجي وكتابة التاريخ

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في بالتعادل السلبي بين الفريقين.وتبدو فرصة فريق أرجح من منافسه لاسيما أنه سيخوض مواجهة اليوم متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور وبصفوف شبه مكتملة بقيادة مدربه ميرال الذي ترك بصمة واضحة في عامه الأول مع الفريق الشمالي على الصعيدين المحلي والخليجي.ويشكل الفوز باللقب الخليجي أولوية قصوى لإدارة دهوك الباحثة عن التتويج بأول مسابقة خارجية في تاريخ النادي، خصوصاً أنَّ الخط البياني لفريقها الكروي في تصاعد مستمر من حيث الأداء والنتائج.وأقيم يوم أمس الاثنين المؤتمر الفني الخاص بالمباراة بحضور ممثلي الناديين، إذ سيرتدي دهوك الزي الأصفر الكامل بينما سيرتدي منافسه الزي الأسود.ومن المؤمل أن يشهد لقاء اليوم حضوراً رسميّاً ورياضيّاً رفيع المستوى يتقدمه رئيس لكرة القدم والأمين العام فضلاً عن مسؤولين آخرين من دولة ومدينة دهوك.