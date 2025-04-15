صدمة لجماهير بايرن ميونخ قبل مواجهة الإنتر

وجاء هذا القرار بعد فشل الحارس الألماني في التعافي بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها.وقال في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": " لن يتمكن من المشاركة (في لقاء إنتر ميلان) بسبب الإصابة، لكنه سيسافر إلى ميلانو لدعم زملائه".ويغيب (39 عاما) عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق (السمانة) خلال مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال أمام .ومنذ ذلك الحين، تولى جوناس أوربيج، الحارس المنضم حديثا إلى صفوف الفريق، حراسة عرين البايرن.وكان إنتر قد حقق الفوز على بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، مما يجعل مهمة أكثر صعوبة في مباراة الإياب.