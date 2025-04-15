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صدمة لجماهير بايرن ميونخ قبل مواجهة الإنتر

رياضة

2025-04-15 | 13:43
صدمة لجماهير بايرن ميونخ قبل مواجهة الإنتر
549 شوهد

أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء، غياب حارس مرماه المخضرم مانويل نوير عن مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي، المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وجاء هذا القرار بعد فشل الحارس الألماني في التعافي بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها.
وقال النادي البافاري في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "مانويل نوير لن يتمكن من المشاركة (في لقاء إنتر ميلان) بسبب الإصابة، لكنه سيسافر إلى ميلانو لدعم زملائه".
ويغيب نوير (39 عاما) عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في ربلة الساق (السمانة) خلال مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال أمام باير ليفركوزن.
ومنذ ذلك الحين، تولى جوناس أوربيج، الحارس المنضم حديثا إلى صفوف الفريق، حراسة عرين البايرن.
وكان إنتر ميلان قد حقق الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، مما يجعل مهمة الفريق البافاري أكثر صعوبة في مباراة الإياب.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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بايرن

انتر

نوير

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