الزوراء يسعى للصدارة اليوم.. إليك جدول مباريات الجولة 28 من "دوري النجوم"

ويقف النوارس وصيفاً في جدول الترتيب برصيد (55 نقطة) على بعد نقطة واحدة من الشرطة المتصدر، بينما يتواجد في التسلسل العاشر وله (37 نقطة).ويدخل لقاء اليوم منتشياً بفوزه في على الغريم التقليدي ، وهو يعلم أنَّ الفوز على الكرمة سيجعله يتصدر قمة الترتيب على الأقل لمدة (24) ساعة، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الشرطة والميناء غداً الخميس، ولن تكون مهمته سهلة لكونه سيلاعب ممثل الذي لم يتعرض للخسارة في مبارياته الست الأخيرة، إذ جمع (10) نقاط من فوزين و(4) تعادلات آخرها مع الطلبة.في لقاء آخر يقام اليوم أيضاً يسعى الجوية إلى تصحيح المسار واستعادة التوازن عبر ، وعلى الورق يبدو أنَّ الأوفر حظاً لحصد النقاط الثلاث، نظراً للفوارق الفنية والإمكانات واختلاف الطموحات مع منافسه.وفي بقية مواجهات اليوم سيلعب زاخو صاحب المرتبة الثالثة أمام ، ويستضيف في ملعب حريري منافسه النفط.