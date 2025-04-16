أنسو فاتي.. يبحث عن مخرج من برشلونة

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الفريق الكتالوني أداءً مميزًا تحت قيادة المدرب ، الذي تولى المسؤولية الصيف الماضي بعد رحيل .ويحقق برشلونة نتائج رائعة في ، حيث يتصدر جدول الترتيب، مما يعكس قوة الفريق وتماسكه في المنافسات المحلية.بالإضافة إلى ذلك، تمكن الفريق من الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مما يعزز آماله في تحقيق إنجازات قارية هذا الموسم.علاوة على ذلك، تأهل برشلونة إلى نهائي ، حيث يسعى لتحقيق اللقب، كما توج بكأس السوبر الإسباني في بداية العام الحالي.هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهاز الفني، مما يجعل مغادرة أحد اللاعبين في نهاية الموسم قرارًا مثيرًا للجدل في ظل النجاح الحالي للفريق.وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي يعيشها ، إلا أن يواجه صعوبات كبيرة في الحصول على فرص اللعب. المدرب هانز فليك لم يمنح الفرصة الكافية لإظهار مهاراته، مما أثر سلباً على مسيرته هذا الموسم.حتى الآن، لم يشارك فاتي سوى في تسع مباريات فقط في مختلف البطولات، حيث لم تتجاوز دقائق لعبه 191 دقيقة.وهذا العدد القليل من الدقائق يعكس عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، مما يثير القلق حول مستقبله مع الفريق.وفقاً لتقارير صحيفة سبورت ، يبدو أن فاتي ليس ضمن خطط المدرب هانز فليك، مما دفعه للتفكير في مغادرة النادي بنهاية الموسم الحالي. هذه الخطوة قد تكون ضرورية للاعب لاستعادة مستواه والبحث عن فرص جديدة في مكان آخر.وأكدت التقارير أن أنسو فاتي، رغم ارتباطه بعقد مع يمتد حتى عام 2027، إلا أنه لا يعتزم الاستمرار مع الفريق بعد انتهاء الموسم الحالي.كما أفادت المصادر أن فاتي قد كلف وكيل أعماله، ، بالبحث عن نادٍ جديد له، بالإضافة إلى التفاوض مع بشأن إمكانية رحيله.ويبدو أن اللاعب يفضل الانتقال بشكل دائم بدلاً من الانتقال على سبيل الإعارة.وأوضحت مصادر قريبة من اللاعب الإسباني الشاب أن هناك استغرابًا كبيرًا بشأن عدم حصوله على فرص اللعب في عام 2025، رغم تمتعه بلياقة بدنية عالية واستعداده التام للمشاركة في المباريات، وفقًا لرؤيتهم.بالإضافة إلى ذلك، يشعر المقربون من اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالاستياء تجاه المدرب فليك، حيث كانوا يتوقعون أن يعتمد عليه في تشكيلته، مما دفعهم إلى رفض أي عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.