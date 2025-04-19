مجددا.. برشلونة امام قضية "نيغريرا"

وظهرت قضية "نيغريرا" في شباط 2023، واتُهم فيها برشلونة بارتكاب جرائم فساد، عبر تقديم دفعات مالية بقيمة 7.3 مليون يورو إلى الحكم السابق نيغريرا بين عامي 2000 و2018 في أثناء فترة توليه منصبه كنائب في للحكام.وأكد برشلونة أنه "استعان بخدمات نيغريرا كمستشار خارجي لكي يقوم بتزويد النادي بتقارير "تتعلق بالتحكيم"، بينما ينفي الحكم السابق تلقيه أي رشوة لتوجيه قرارات التحكيم لصالح برشلونة".وفي أيار الماضي، قضت إحدى محاكم مدينة برشلونة بتبرئة بين 2003 و2010، برئاسة الرئيس الحالي، من تهم دفع رشاوى إلى نيغريرا.ولكن يبدو أن فصول القضية لم تنتهِ بعد، فقد تم تمديد التحقيق في القضية أخيراً، وتحديد أيلول كأقصى حد لمواصلة التحقيق، وهو ما تؤكده الاستدعاءات الجديدة، ما يدل على أن القاضية بحاجة إلى مزيد من الوقت لجمع الأدلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" في تقرير لها، فإن القاضية المكلفة بقضية نيغريرا، أليخاندرا خيل، استدعت كلاً من إنريكيز، وساندرو روسيل، رئيس برشلونة بين عامي 2010 و2014، وأوسكار غراو، وجوزيب ، رئيس النادي بين 2014 و2020، وآنا باولا زوجة النائب السابق لرئيس الفنية، للإدلاء بشهاداتهم بصفتهم متهمين في القضية، وتم تحديد موعد الاستدعاء ليكون في 18 أيلول المقبل.وشدد التقرير على أن "جميع المستدعين متهمون بجرائم تتعلق بالفساد بين الأفراد في المجال الرياضي وقد يواجهون كذلك تهماً إضافية تتعلق بتزوير مستندات وسوء الإدارة".