مع انتهاء عقده الصيف المقبل.. بيتر كوركيس يحسم وجهته المقبلة

وانضم (24 عامًا) إلى في الأول من سبتمبر/ أيلول 2024، قادمًا من ، وسينتهي عقده مع في 30 يونيو/ حزيران 2025 المقبل.وتلقى نجم فريق دهوك والمنتخب العراقي بيتر كوركيس، مجموعة عروض مغرية من الأندية الجماهيرية في ، والتي أبدت رغبتها الكبيرة في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى جانب عروض أخرى من السويد والنرويج، خصوصًا بعد المستويات الثابتة التي يقدمها مع صقور الجبال في الموسم الكروي الحالي.لكن كوركيس حتى اللحظة لا يريد مغادرة فريق دهوك، لأنه يشعر براحة كبيرة واستقرار فني وإداري، وهو يتجه إلى تجديد عقده مع الفريق لموسم إضافي مع بعض التحسينات، حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية 400 ألف دولار، وربما المبلغ سيزداد بفضل مستوياته الكبيرة وأهميته في الفريق الذي يطمح إلى المنافسة على لقب دوري نجوم هذا الموسم، بحسب winwin.ووقع كوركيس بحب مدينة دهوك، إذ يريد أن يضع بصمته مع الفريق، وهو كذلك يرغب في تطوير مستوياته بشكل أفضل، حيث لم تعد تغريه الأموال وعروض كبار القوم في العراق، لا سيما بعد التجربة الصعبة التي مر بها اللاعب حين تألق مع دهوك الموسم الماضي، وانتقل إلى ، لكن تجربته لم يكتب لها النجاح، بالتالي فإن كوركيس لا يريد تكرار التجربة.وفي سياق آخر، أخفقت إدارة الرياضي، في استئناف قرار عقوبة بيتر كوركيس، إذ سيغيب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام الحدود في الجولة 28 من دوري نجوم العراق مساء اليوم، بعد تعرضه للعقوبة نتيجة قيامه بحركة غير مقبولة في مباراة صقور الجبال أمام في الجولة 26 من المسابقة.وكانت لجنة الانضباط في قد قررت معاقبة اللاعب بيتر كوركيس بالحرمان من اللعب مباراة واحدة، وفرض غرامة مالية قدرها مليونا دينار عراقي، استنادًا لأحكام المادة (55/1) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-25، بسبب قيام اللاعب بالإشارة بيديه إلى عد النقود في إشارة مستهجنة ضد حكم المباراة بعد احتسابه ركلة جزاء للزوراء.