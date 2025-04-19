ناديان يترقبان مصير أنشيلوتي حال رحيله عن الريال

وارتبط اسم بمغادرة في صيف 2025، بعدما خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال.ويرتبط أنشيلوتي، البالغ من العمر 65 عامًا، بعقد مع ، حتى صيف 2026.وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن وروما يتنافسان للحصول على خدمات أنشيلوتي، إذا غادر ريال مدريد.ويستعد الناديان لإجراء تغيير في منصب ، عقب نهاية موسم 2024-2025.وأضافت الصحيفة " مدرب ميلان، لن يستمر في منصبه داخل الروسونيري، فيما ستنتهي مرحلة المؤقتة مع بنهاية الموسم الجاري".