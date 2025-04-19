ناديان يترقبان مصير أنشيلوتي حال رحيله عن الريال

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:15 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قداس عيد القيامة في قضاء الحمدانية (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523102-638806902346187589.jpg
ناديان يترقبان مصير أنشيلوتي حال رحيله عن الريال
رياضة
2025-04-19 | 16:11
المصدر:
موقع كووورة
330 شوهد
يتنافس ناديان إيطاليان، للظفر بخدمات
المدير الفني
المخضرم
كارلو
أنشيلوتي
، حال رحيله عن جدران
ريال مدريد
في نهاية الموسم الجاري.
وارتبط اسم
أنشيلوتي
بمغادرة
الميرنجي
في صيف 2025، بعدما خرج
ريال مدريد
من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال.
ويرتبط
كارلو
أنشيلوتي، البالغ من العمر 65 عامًا، بعقد مع
ريال
مدريد
، حتى صيف 2026.
وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن
ميلان
وروما يتنافسان للحصول على خدمات أنشيلوتي، إذا غادر ريال مدريد.
ويستعد الناديان لإجراء تغيير في منصب
المدير الفني
، عقب نهاية موسم 2024-2025.
وأضافت الصحيفة "
سيرجيو
كونسيساو
مدرب ميلان، لن يستمر في منصبه داخل الروسونيري، فيما ستنتهي مرحلة
كلاوديو رانييري
المؤقتة مع
ذئاب
روما
بنهاية الموسم الجاري".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
رونالدو يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن ريال مدريد
04:55 | 2025-02-04
أنشيلوتي: سأرحل عن الريال مع بيريز
08:54 | 2025-01-21
لن يكمل عقده.. أنشيلوتي يقرر الرحيل عن ريال مدريد
10:33 | 2025-01-20
محمد عبد العظيم يعلق بعد رحيله عن الشرطة العراقي
06:00 | 2025-03-11
أنشيلوتي
ريال مدريد
+A
-A
اخترنا لك
أزمة جديدة تطرق أبواب مدريد
14:24 | 2025-04-19
صدمة في برشلونة.. ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن الكلاسيكو
14:02 | 2025-04-19
برشلونة يهزم سيلتا فيجو بريمونتادا مثيرة
12:16 | 2025-04-19
الكشف عن موعد اختيار مدرب للمنتخب الوطني
12:04 | 2025-04-19
برشلونة يرعى انقلاباً في الكرة الذهبية
09:17 | 2025-04-19
كاساس "ليس بخير": اقالتي غير منطقية وتعرضت لحرب قذرة!
08:34 | 2025-04-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
فن وثقافة
18.92%
04:28 | 2025-04-19
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
04:28 | 2025-04-19
السيد الصدر يرد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات المقبلة (وثيقة)
سياسة
17.61%
06:11 | 2025-04-18
السيد الصدر يرد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات المقبلة (وثيقة)
06:11 | 2025-04-18
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
محليات
16.18%
11:31 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
11:31 | 2025-04-19
تنويه.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق
محليات
16.06%
05:31 | 2025-04-19
تنويه.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق
05:31 | 2025-04-19
بالفيديو.. ماذا حصل في سماء بغداد ليلة أمس
محليات
15.63%
02:12 | 2025-04-18
بالفيديو.. ماذا حصل في سماء بغداد ليلة أمس
02:12 | 2025-04-18
مصدر يوضح لـ السومرية: الفيديو المتداول لاعتداء في العامرية يعود لوقت سابق
أمن
15.6%
16:15 | 2025-04-18
مصدر يوضح لـ السومرية: الفيديو المتداول لاعتداء في العامرية يعود لوقت سابق
16:15 | 2025-04-18
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
قداس عيد القيامة في قضاء الحمدانية (فيديو)
17:31 | 2025-04-19
مع اقتراب الانتخابات: ماذا ينتظر المشهد السياسي؟
03:00 | 2025-04-19
في ميسان.. اهمال واندثار الطرق رغم جباية اموال تحت مسمى "صيانة الطرق والجسور"
02:00 | 2025-04-19
نينوى.. حملات رقابية تستبق موسم التسويق!
01:00 | 2025-04-19
مصدر يوضح لـ السومرية: الفيديو المتداول لاعتداء في العامرية يعود لوقت سابق
16:15 | 2025-04-18
هل تستطيع حل 200 عملية حسابية بـ8 دقائق؟ أطفال البصرة فعلوها
12:06 | 2025-04-18
وفد عماني يزور البصرة وميناء الفاو الكبير.. هذه نتائج الزيارة (فيديو)
08:16 | 2025-04-18
الفقر في العراق.. تحدٍ مستمر وخطط حكومية للمعالجة
06:30 | 2025-04-18
بالفيديو: حرائق مدبرة تحول الاراضي الزراعية إلى سكنية في كربلاء
05:30 | 2025-04-18
الشاب "ايسر" يلقى حتفه في سجن التاجي.. والسبب؟
04:30 | 2025-04-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.