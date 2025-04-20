ريال مدريد يهزم بلباو ويقلص الفارق مع برشلونة

قاد فريقه ، لانتصار قاتل على أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في " برنابيو".





وبهذا الانتصار رفع رصيده إلى 69 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بعد برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع. وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+3).وبهذا الانتصار رفع رصيده إلى 69 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بعد برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 57 نقطة في المركز الرابع.