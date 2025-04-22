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ميسي يودع بابا الفاتيكان برسالة مؤثرة

رياضة

2025-04-22 | 02:37
ميسي يودع بابا الفاتيكان برسالة مؤثرة
404 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعرب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني، عن تعازيه في وفاة مواطنه البابا فرنسيس على حسابه على "إنستغرام".

وبحسب "روسيا اليوم"، كتب ميسي: "ارقد بسلام يا بابا فرنسيس. شكرا لك على جعل هذا العالم مكانا أفضل. سنفتقدك".

وتوفي البابا فرنسيس، وهو من مواليد بوينس آيرس ومشجع لنادي سان لورينزو الأرجنتيني، في 21 أبريل، عن عمر يناهز 88 عاما.

وأرفق ميسي منشوره بصورة جمعته مع البابا فرنسيس عام 2013، إذ تبادلا هدايا قبل مباراة ودية بين الأرجنتين وإيطاليا، غاب عنها ميسي بسبب الإصابة.
 


وقدم ميسي للبابا فرنسيس طبقا فضيا وقميصا للمنتخب الأرجنتيني وراية يتبادلها قادة المنتخبات وصورة للاعب الراحل رينيه بونتيني وتذكارات أخرى لكرة القدم.

بونتيني لعب مع سان لورنزو، النادي المفضل للبابا، الذي تحدث خلال اللقاء آنذاك عن هدف سجله عام 1946، قائلا: "أتذكر ذهابي إلى الملعب في صغري، وتحديدا في موسم 1946. ذهبت لمشاهدة المباراة مع والدي، وأذهلني هدف بونتيني".

في أكتوبر 2021، قدم رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الذي وصل إلى الفاتيكان في زيارة رسمية، للبابا فراسيس قميصا لنادي باريس سان جيرمان يحمل توقيع ميسي.

وفي المقابل، أهدى البابا فرنسيس قميص الفريق الأصفر الخاص بـأثليتيكا فاتيكانا – الفريق الرياضي الرسمي لدولة الفاتيكان – إلى ميسي، وقدمه له عبر الأسقف الفرنسي إيمانويل جوبيليارد.

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ميسي

البابا فرنسيس

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