ميسي يودع بابا الفاتيكان برسالة مؤثرة

وبحسب " "، كتب ميسي: "ارقد بسلام يا بابا . شكرا لك على جعل هذا العالم مكانا أفضل. سنفتقدك".وتوفي ، وهو من مواليد بوينس آيرس ومشجع لنادي سان لورينزو الأرجنتيني، في 21 أبريل، عن عمر يناهز 88 عاما.وأرفق ميسي منشوره بصورة جمعته مع البابا فرنسيس عام 2013، إذ تبادلا هدايا قبل مباراة ودية بين وإيطاليا، غاب عنها ميسي بسبب الإصابة.

وقدم ميسي للبابا فرنسيس طبقا فضيا وقميصا للمنتخب الأرجنتيني وراية يتبادلها قادة المنتخبات وصورة للاعب الراحل رينيه بونتيني وتذكارات أخرى لكرة القدم.بونتيني لعب مع سان لورنزو، النادي المفضل للبابا، الذي تحدث خلال اللقاء آنذاك عن هدف سجله عام 1946، قائلا: "أتذكر ذهابي إلى الملعب في صغري، وتحديدا في موسم 1946. ذهبت لمشاهدة المباراة مع والدي، وأذهلني هدف بونتيني".في أكتوبر 2021، قدم الفرنسي جان كاستيكس، الذي وصل إلى في زيارة رسمية، للبابا فراسيس قميصا لنادي يحمل توقيع ميسي.وفي المقابل، أهدى البابا فرنسيس قميص الفريق الأصفر الخاص بـأثليتيكا فاتيكانا – الفريق الرياضي الرسمي لدولة الفاتيكان – إلى ميسي، وقدمه له عبر الأسقف الفرنسي جوبيليارد.