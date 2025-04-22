"اقتحام الجمهور" يوقف مباراة زاخو ونوروز

وكان حل ضيفاً على في .وألغى الحكم هدفاً سجله في الدقيقة 86 من وقفت اللقاء ما أغضب جماهير الفريق وتم توقف المباراة بسبب الأحداث التي شهدتها وكانت النتيجة تشير إلى التعادل دون أهداف.