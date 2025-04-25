غداً.. 3 مواجهات ضمن الجولة الـ 30 من دوري نجوم العراق

وستقام المباراة الأولى على بين ونادي في الساعة الخامسة.فيما ستطلق صافرة بداية المباراة لنادي الذي سيستضيف في الساعة السابعة.اما المباراة الثالثة فسيواجه ضيفة في الساعة السابعة على .