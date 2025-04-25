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غداً.. 3 مواجهات ضمن الجولة الـ 30 من دوري نجوم العراق
رياضة
2025-04-25 | 02:46
274 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تنطلق يوم غد السبت مباريات الجولة الـ 30 بإقامة ثلاث مواجهات من
دوري نجوم العراق
.
وستقام المباراة الأولى على
ملعب النجف
بين
نادي القاسم الرياضي
ونادي
القوة الجوية
في الساعة الخامسة.
فيما ستطلق صافرة بداية المباراة لنادي
الزوراء
الذي سيستضيف
نفط البصرة
في الساعة السابعة.
اما المباراة الثالثة فسيواجه
نادي زاخو
ضيفة
ديالى
في الساعة السابعة على
ملعب زاخو
.
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