قبل الكلاسيكو.. بيلينغهام يثير قلق ريال مدريد

وانتشرت مقاطع فيديو أخيرا عبر مواقع التواصل أظهرت معاناة اللاعب الإنجليزي ، نجم وسط فريق الإسباني، من إصابة في الكتف.وكان اللاعب الإنجليزي قد شارك بعد مرور 64 دقيقة من عمر مباراة أمام غريمه التقليدي خيتافي، على حساب المهاجم البرازيلي إندريك بعد أن كان على دكة مقاعد البدلاء.وسقط بيلينغهام في لعبة مشتركة مع أحد لاعبي خيتافي ليشكو آلاما حادة، تداولت مقاطع فيديو لللاعب الإنجليزي وهو يربط كتفه عقب اللقاء، في ظل مخاوف من تجدد إصابته بخلع في الكتف التي تعرض لها منذ عام ونصف العام.وتوقع بعض اختصاصيي العلاج الطبيعي خضوع جود بيلينغهام للجراحة وفي حال ذلك، فعليا، فإن اللاعب الإنجليزي سيغيب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر تقريبا.يشار إلى أن بيلينغهام قد عانى من إصابات الكتف التي لازمته خلال فترته مع فريق بين عامي 2020 و2023، وأجبرته على ارتداء الضمادة بشكل دائم مع الفريق الألماني.ويأتي هذا في وقت لم يعلن الأسباني أي مستجدات بشأن إصابة بيلينغهام واحتمالية غيابه عن المستطيل الأخضر بسببها.يذكر أن ريال قد حقق فوزا مثيرا بهدف دون رد على خيتافي، ليواصل مطاردته لبرشلونة متصدر بفارق 4 نقاط فقط قبل 5 جولات على نهاية الموسم.