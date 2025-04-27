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الاتحاد العراقي لكرة القدم يكشف موقفه من إقالة مهدي كريم

رياضة

2025-04-27 | 05:27
الاتحاد العراقي لكرة القدم يكشف موقفه من إقالة مهدي كريم
1,919 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

انتشرت أنباء تفيد بإقالة مهدي كريم، المدير الإداري لمنتخب أسود الرافدين، وذلك في إطار إجراءات الاتحاد العراقي بتغيير الجهاز الفني والإداري في منتخب العراق بعد الإخفاقات في تصفيات مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتراجعت نتائج منتخب العراق في تصفيات المونديال، إذ فقد وصافة المجموعة الثانية لصالح الأردن، بعدما حقق نقطة وحيدة فقط من مباراتي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، لتتم إقالة مدرب العراق خيسوس كاساس.

وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة أحمد الموسوي: "إن ملف المدرب الجديد لمنتخب العراق بات قريبًا من النهاية، إذ سيتم الإعلان عنه في الاجتماع المقبل للاتحاد العراقي لكرة القدم، سواء عبر الإعارة أو التعاقد المباشر، إذ يدرس الاتحاد كل الخيارات المتاحة من أجل اختيار الأفضل والأنسب للفريق في المرحلة المقبلة، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع والتركيز بشكل كبير".

وأضاف: "الاتحاد فتح قنوات تواصل مع نادي الجزيرة الإماراتي بشأن المدرب المغربي حسين عموتة، إضافة إلى مفاوضات مع مدربين آخرين، لكن لغاية اللحظة لا يمكن أن نجزم بأن عموتة هو المدرب، ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات، وكما نوهت مسبقًا بأن المدرب سيتم الإعلان عنه قريبًا جدًّا، كل ما نريده من الإعلام والجماهير الرياضية هو تقديم الدعم فحسب، لأن المرحلة المقبلة ستكون حساسة وصعبة".

اتحاد الكرة في العراق يكشف موقفه من إقالة مهدي كريم
وفيما يخص منصب المدير الإداري للمنتخب العراقي، أكد الموسوي بالقول: "لغاية اللحظة، مهدي كريم هو المدير الإداري للمنتخب الوطني، ونحن كاتحاد كرة لم نسجل أي ملاحظات سلبية على عمله خلال الفترة الماضية مع المنتخب العراقي، وأيضًا فيما يخص بقاء يونس محمود كمشرف على المنتخب من عدمه، فهو قرار يعود للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، بالتالي لا يوجد جديد في هذا الأمر".
 
وبين بالقول: "نحن اليوم نركز على حسم تسمية المدرب الجديد، ونحن مستعدون لذلك، ولكن في حال حدوث أي مستجدات أو معرقلات، فإن الاتحاد سيتجه إلى اللجنة الأولمبية لتأمين المبالغ المالية الخاصة بعقد المدرب الجديد، خصوصًا بعدما أكد رئيس اللجنة عقيل مفتن برغبته في دعم الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة للتعاقد، ونحن نأمل أن تسير كل الأمور بأفضل وجه ممكن لمصلحة المنتخب العراقي".

ومن المقرر أن يواجه منتخب أسود الرافدين منتخب كوريا الجنوبية في البصرة يوم 5 حزيران المقبل في البصرة، فيما سيواجه الأردن في استاد عمان الدولي يوم 10 من الشهر ذاته، إذ يتوجب على العراق حصد 6 نقاط ليضمن التأهل المباشر بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

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الاتحاد العراقي لكرة القدم يكشف موقفه

إقالة مهدي كريم

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