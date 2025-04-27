الاتحاد العراقي لكرة القدم يكشف موقفه من إقالة مهدي كريم

وتراجعت نتائج منتخب في تصفيات المونديال، إذ فقد وصافة لصالح ، بعدما حقق نقطة وحيدة فقط من مباراتي وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، لتتم إقالة مدرب العراق .وقال المتحدث باسم أحمد : "إن ملف المدرب الجديد لمنتخب العراق بات قريبًا من النهاية، إذ سيتم الإعلان عنه في الاجتماع المقبل للاتحاد العراقي لكرة القدم، سواء عبر الإعارة أو التعاقد المباشر، إذ يدرس الاتحاد كل الخيارات المتاحة من أجل اختيار الأفضل والأنسب للفريق في المرحلة المقبلة، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع والتركيز بشكل كبير".وأضاف: "الاتحاد فتح قنوات تواصل مع نادي الجزيرة الإماراتي بشأن المدرب حسين عموتة، إضافة إلى مفاوضات مع مدربين آخرين، لكن لغاية اللحظة لا يمكن أن نجزم بأن عموتة هو المدرب، ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات، وكما نوهت مسبقًا بأن المدرب سيتم الإعلان عنه قريبًا جدًّا، كل ما نريده من الإعلام والجماهير الرياضية هو تقديم الدعم فحسب، لأن المرحلة المقبلة ستكون حساسة وصعبة".اتحاد الكرة في العراق يكشف موقفه من إقالة مهدي كريموفيما يخص منصب المدير الإداري للمنتخب العراقي، أكد الموسوي بالقول: "لغاية اللحظة، مهدي كريم هو المدير الإداري للمنتخب الوطني، ونحن كاتحاد كرة لم نسجل أي ملاحظات سلبية على عمله خلال الفترة الماضية مع المنتخب العراقي، وأيضًا فيما يخص بقاء كمشرف على المنتخب من عدمه، فهو قرار يعود للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، بالتالي لا يوجد جديد في هذا الأمر".