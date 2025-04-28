"مكافأة وداع" لأنشيلوتي من ريال مدريد

وأكدت العديد من التقارير أن سيترك عقب نهاية الموسم الجاري، من أجل قيادة منتخب .وقالت شبكة ريليفو "هذا الختام المتعثر للموسم لا يمكن أن يفسد علاقة دامت 8 أعوام مليئة بالشغف، لذا فإن الطرفين يعطيان الأولوية لختام المرحلة بشكل جيد مع شكر متبادل وتعويض مالي لائق".وأضافت " لن يضع عراقيل أمام شروط مغادرة المدرب الإيطالي إلى البرازيل، ومن المتوقع أن يبدأ دوره مع السامبا في القائمة القادمة التي ستُعلن في 18 آيار (حتى لو تم هذا الأمر بشكل غير مباشر)، وأن يبدأ العمل الرسمي بمواجهتي الإكوادور وباراجواي يومي 4 و9 حزيران".وتابعت "نية رئيس ، أن يمنح أنشيلوتي، راتبه مع حتى نهاية عقده في صيف 2026، بالإضافة إلى تأكيد رغبة كانت موجودة في عقده بأن يصبح سفيرا أبديا للنادي بعد اعتزاله، كونه بالفعل أسطورة مدريدية".وواصلت "هناك آراء داخل النادي لا تستبعد أن يقوم أنشيلوتي بطلب تعديل بعض الشروط السابقة لصالح ريال مدريد".وكان أنشيلوتي قد جدد عقده الأخير مع ريال مدريد حتى عام 2026، براتب يبلغ 11 مليون يورو سنويا، مما يجعله واحدا من أعلى المدربين أجرا في العالم خلف مدرب .واختتمت "علاقة وخوسيه المدير التنفيذي، مع أنشيلوتي، قائمة على الاحترام والصداقة، ولهذا، وعلى الرغم من أن بعض الأصوات داخل النادي طالبت بإقالة المدرب، لكن أنشيلوتي سيظل في منصبه حتى آخر مباراة في الليجا يوم 25 مايو".