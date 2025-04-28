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"مكافأة وداع" لأنشيلوتي من ريال مدريد
رياضة
2025-04-28 | 12:27
المصدر:
موقع كووورة
1,111 شوهد
تخطط إدارة
ريال مدريد
، لمنح مكافأة مميزة للإيطالي
كارلو
أنشيلوتي
، مدرب الفريق، عقب الرحيل بنهاية الموسم الحالي.
وأكدت العديد من التقارير أن
أنشيلوتي
سيترك
ريال مدريد
عقب نهاية الموسم الجاري، من أجل قيادة منتخب
البرازيل
.
وقالت شبكة ريليفو "هذا الختام المتعثر للموسم لا يمكن أن يفسد علاقة دامت 8 أعوام مليئة بالشغف، لذا فإن الطرفين يعطيان الأولوية لختام المرحلة بشكل جيد مع شكر متبادل وتعويض مالي لائق".
وأضافت "
الريال
لن يضع عراقيل أمام شروط مغادرة المدرب الإيطالي إلى البرازيل، ومن المتوقع أن يبدأ دوره مع السامبا في القائمة القادمة التي ستُعلن في 18 آيار (حتى لو تم هذا الأمر بشكل غير مباشر)، وأن يبدأ العمل الرسمي بمواجهتي الإكوادور وباراجواي يومي 4 و9 حزيران".
وتابعت "نية
فلورنتينو بيريز
رئيس
ريال
مدريد
، أن يمنح أنشيلوتي، راتبه مع
الميرنجي
حتى نهاية عقده في صيف 2026، بالإضافة إلى تأكيد رغبة كانت موجودة في عقده بأن يصبح سفيرا أبديا للنادي بعد اعتزاله، كونه بالفعل أسطورة مدريدية".
وواصلت "هناك آراء داخل النادي لا تستبعد أن يقوم أنشيلوتي بطلب تعديل بعض الشروط السابقة لصالح ريال مدريد".
وكان أنشيلوتي قد جدد عقده الأخير مع ريال مدريد حتى عام 2026، براتب يبلغ 11 مليون يورو سنويا، مما يجعله واحدا من أعلى المدربين أجرا في العالم خلف
دييجو سيميوني
مدرب
أتلتيكو مدريد
.
واختتمت "علاقة
بيريز
وخوسيه
أنخيل سانشيز
المدير التنفيذي، مع أنشيلوتي، قائمة على الاحترام والصداقة، ولهذا، وعلى الرغم من أن بعض الأصوات داخل النادي طالبت بإقالة المدرب، لكن أنشيلوتي سيظل في منصبه حتى آخر مباراة في الليجا يوم 25 مايو".
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