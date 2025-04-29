بـ17 ميدالية ملونة.. العراق يحرز المركز الثالث في بطولة العرب

وأوضح المتحدث باسم اتحاد كرة السرعة، ، في بيان ورد لـ ، إن تمكن من احراز المركز الثالث لفئة الناشئين في العاشرة التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في مدينة بور سعيد المصرية، مبينا إن لاعبي المنتخب الوطني تمكنوا من إحراز (17) ميدالية ملونة بينها فضيتان و (15) برونزية.ولفت الربيعي إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق يعد الأول من نوعه بالنسبة للمشاركات السابقة للمنتخبات والأندية العراقية في البطولات العربية والدولية عموما، مشيراً إلى إن الميداليات التي حققها لاعبو منتخب شملت فعاليات "السبيد سولو، السولو، الفردي، الزوجي، الزوجي المختلط".يذكر أن المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور تمكن من تحقيق المركز الأول، فيما أحرز الفريق المرتبة الثانية في البطولة.